Колумбийские наемники вступили в бой с ВС РФ в Курской области: карта спецоперации на 8 апреля

ТАСС: ВСУ пытаются выстроить эшелонированную оборону у Гуева и Горналя
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Колумбийские наемники оказали сопровтивление ВС РФ в боях с Горналь
Колумбийские наемники оказали сопровтивление ВС РФ в боях с Горналь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины пытаются выстроить эшелонированную оборону в районе Гуева и Горналя в Курской области, используя высоты для контроля над передвижениями российских штурмовых групп. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

Однако российские войска выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов и продолжают наступление, продвигаясь к государственной границе. По словам бойца из группировки войск «Север», помимо украинских военных в боях также уже активно участвуют колумбийские наемники. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Курская область

В Курской области ВС РФ продолжают бои на подступах к Олешне и в районе Горналь после освобождения Гуево. В столкновениях активно приминмают участие колумбийские наемники. Об этом рассказал представитель группировки «Север».

ВС РФ также продвигаются к Басовке Сумской области в сторону Локни. ВСУ тем временем пытаются создать эшелонированную оборону на направлении Гуево — Горналь с помощью горы Фагор для контроля передвижений российских войск. Одновременно с этим продолжается эвакуация мирных жителей из региона. 

Кроме того, над регионом за минувшие сутки было сбито четыре украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Белгородская область

В Белгородской области продолжаются тяжелые бои в районе Демидовки и Поповки. ВС РФ также удалось уничтожить американский танк Abrams и бронированную ремонтно-эвакуационную машину, пытавшуюся его эвакуировать.

Кроме того, в ночь на 8 апреля над регионом было сбито 19 украинских БПЛА. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, в селе Борки были ранены двое подростков от сброса с дрона взрывчатого устройства, также были атакованы гражданский автомобиль на трассе Зиборовка — Муром и предприятие в Красной Яруге.

Купянское направление

По данным telegram-канала «Два Майора», в районе к северу от Купянска боевые столкновения ведутся вблизи населенных пунктов Западное, Малая Шапковка и Кондрашовка. Также сообщается о контратаках противника в районе Фиголевки.

Донецкое направление

На покровском направлении идут тяжелые бои в районе Котлино, Песчаного и Зверево, также наблюдается высокая интенсивность боевых действий в Лысовке. ВСУ оказывают сильное сопротивление, используя все доступные средства. По данным Минобороны РФ, российским бойцам удалось занять Катериновку.

К юго-западу от Дзержинска (украинское название — Торецк) отмечается движение российских подразделений из Пантелеймоновки и района Зеленое Поле. На южно-донецком направлении ВС РФ продолжают углубляться в оборону противника. Им удалось взять под контроль ключевую высоту в районе Богатыря.

В Горловке в результате атаки БПЛА ВСУ пострадали мужчины 1984 и 1985 годов рождения. В Новогродовке и Курахово ранения средней степени тяжести получили женщина 1947 года рождения и мужчина 1974 года рождения.

Запорожское направление

Ожесточенные бои наблюдаются в районах Каменского, Щербаков и Лобкового. Вооруженные силы Украины обстреляли Каменско-Днепровскую городскую больницу, где находятся пациенты на аппаратах ИВЛ, повредив здание и территорию. Боевые действия в этом районе продолжаются, с обеих сторон применяются средства дальнего поражения.

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Вооруженные силы Украины пытаются выстроить эшелонированную оборону в районе Гуева и Горналя в Курской области, используя высоты для контроля над передвижениями российских штурмовых групп. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах. Однако российские войска выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов и продолжают наступление, продвигаясь к государственной границе. По словам бойца из группировки войск «Север», помимо украинских военных в боях также уже активно участвуют колумбийские наемники. Ход военных действий и карта спецоперации — в материале URA.RU. Курская область В Курской области ВС РФ продолжают бои на подступах к Олешне и в районе Горналь после освобождения Гуево. В столкновениях активно приминмают участие колумбийские наемники. Об этом рассказал представитель группировки «Север». ВС РФ также продвигаются к Басовке Сумской области в сторону Локни. ВСУ тем временем пытаются создать эшелонированную оборону на направлении Гуево — Горналь с помощью горы Фагор для контроля передвижений российских войск. Одновременно с этим продолжается эвакуация мирных жителей из региона.  Кроме того, над регионом за минувшие сутки было сбито четыре украинских дрона. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Белгородская область В Белгородской области продолжаются тяжелые бои в районе Демидовки и Поповки. ВС РФ также удалось уничтожить американский танк Abrams и бронированную ремонтно-эвакуационную машину, пытавшуюся его эвакуировать. Кроме того, в ночь на 8 апреля над регионом было сбито 19 украинских БПЛА. По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, в селе Борки были ранены двое подростков от сброса с дрона взрывчатого устройства, также были атакованы гражданский автомобиль на трассе Зиборовка — Муром и предприятие в Красной Яруге. Купянское направление По данным telegram-канала «Два Майора», в районе к северу от Купянска боевые столкновения ведутся вблизи населенных пунктов Западное, Малая Шапковка и Кондрашовка. Также сообщается о контратаках противника в районе Фиголевки. Донецкое направление На покровском направлении идут тяжелые бои в районе Котлино, Песчаного и Зверево, также наблюдается высокая интенсивность боевых действий в Лысовке. ВСУ оказывают сильное сопротивление, используя все доступные средства. По данным Минобороны РФ, российским бойцам удалось занять Катериновку. К юго-западу от Дзержинска (украинское название — Торецк) отмечается движение российских подразделений из Пантелеймоновки и района Зеленое Поле. На южно-донецком направлении ВС РФ продолжают углубляться в оборону противника. Им удалось взять под контроль ключевую высоту в районе Богатыря. В Горловке в результате атаки БПЛА ВСУ пострадали мужчины 1984 и 1985 годов рождения. В Новогродовке и Курахово ранения средней степени тяжести получили женщина 1947 года рождения и мужчина 1974 года рождения. Запорожское направление Ожесточенные бои наблюдаются в районах Каменского, Щербаков и Лобкового. Вооруженные силы Украины обстреляли Каменско-Днепровскую городскую больницу, где находятся пациенты на аппаратах ИВЛ, повредив здание и территорию. Боевые действия в этом районе продолжаются, с обеих сторон применяются средства дальнего поражения.
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