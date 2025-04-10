В тюменской школе №15 после гибели двух учеников прошла служебная проверка

В тюменской школе №15, где с разницей в несколько недель погибли два ученика, была проведена служебная проверка. Информация об этом указана на официальном сайте городского департамента образования.
«По факту случившегося в школе №15 проведена служебная проверка. В настоящее время департаментом образования города организованы контрольные мероприятия», — отметили в департаменте образования Тюмени.
Там добавили, что в целях профилактики в образовательном учреждении будет проведена дополнительная работа с учителями, школьниками и их родителями. В том числе, индивидуальные консультации, тренинги и собрания.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени скончались два ученика школы №15. Обстоятельства гибели детей правоохранительными органами пока не раскрываются. Идет следствие.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Когда начнется паводок в Тюменской области и какие районы затопит первыми? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!