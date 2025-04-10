10 апреля 2025

В тюменской школе №15 после гибели двух учеников прошла служебная проверка

© Служба новостей «URA.RU»
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Два ученика тюменской школы №15 погибли с разницей в несколько недель
Два ученика тюменской школы №15 погибли с разницей в несколько недель Фото:

В тюменской школе №15, где с разницей в несколько недель погибли два ученика, была проведена служебная проверка. Информация об этом указана на официальном сайте городского департамента образования. 

«По факту случившегося в школе №15 проведена служебная проверка. В настоящее время департаментом образования города организованы контрольные мероприятия», — отметили в департаменте образования Тюмени.

Там добавили, что в целях профилактики в образовательном учреждении будет проведена дополнительная работа с учителями, школьниками и их родителями. В том числе, индивидуальные консультации, тренинги и собрания.

Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени скончались два ученика школы №15. Обстоятельства гибели детей правоохранительными органами пока не раскрываются. Идет следствие. 

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В тюменской школе №15, где с разницей в несколько недель погибли два ученика, была проведена служебная проверка. Информация об этом указана на официальном сайте городского департамента образования.  «По факту случившегося в школе №15 проведена служебная проверка. В настоящее время департаментом образования города организованы контрольные мероприятия», — отметили в департаменте образования Тюмени. Там добавили, что в целях профилактики в образовательном учреждении будет проведена дополнительная работа с учителями, школьниками и их родителями. В том числе, индивидуальные консультации, тренинги и собрания. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени скончались два ученика школы №15. Обстоятельства гибели детей правоохранительными органами пока не раскрываются. Идет следствие. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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