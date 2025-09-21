На месте любимого ресторана тюменских випов откроется шашлычная

Дата открытия шашлычной на Дзержинского пока неизвестна
На месте ресторана Piano bar откроется шашлычная. Баннер о наборе сотрудников размещен на фасаде здания.
«Скоро открытие: „Шампур House“. Требуются официанты, администраторы, повар, уборщица», — указано на баннере. Дата открытия не уточняется.
На этом месте ранее располагался ресторан Piano bar. Там, по данным источников URA.RU, проводили неформальные встречи местная политическая и бизнес-элита. Заведение закрылось в августе.
