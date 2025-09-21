21 сентября 2025

На месте любимого ресторана тюменских випов откроется шашлычная

В Тюмени на месте ресторана Piano bar откроется шашлычная
Дата открытия шашлычной на Дзержинского пока неизвестна
Дата открытия шашлычной на Дзержинского пока неизвестна

На месте ресторана Piano bar откроется шашлычная. Баннер о наборе сотрудников размещен на фасаде здания.

«Скоро открытие: „Шампур House“. Требуются официанты, администраторы, повар, уборщица», — указано на баннере. Дата открытия не уточняется. 

На этом месте ранее располагался ресторан Piano bar. Там, по данным источников URA.RU, проводили неформальные встречи местная политическая и бизнес-элита. Заведение закрылось в августе.

