Тюменцы могут улететь в Турцию за три тысячи рублей

Вылет запланирован в ночь с 22 на 23 сентября
Вылет запланирован в ночь с 22 на 23 сентября Фото:

В Тюмени продают дешевые авиабилеты в Турцию. Рейс из областной столицы в Анталью вылетает в ночь с 22 на 23 сентября, стоимость билета — 3 341 рубль. Такая информация указана на онлайн-сервисах продажи билетов.

«Рейс Тюмень — Анталья, чартер. Стоимость билета — 3 341 рубль. Время в полете — 5 часов 15 минут. Вылет 23 сентября в 00:05», — указано на сайте бронирования и покупки билетов.

Согласно тарифу, в стоимость включены багаж до 10 килограммов и ручная кладь. Обмен и возврат билета не предусмотрены.

