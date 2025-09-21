Скорая Тюмени за выходные госпитализировала более 500 человек

Из поступивших вызовов 637 были экстренными
Врачи и фельдшеры скорой Тюмени за минувшие выходные, с 20 по 21 сентября, оказали помощь 1 238 жителям. Из поступивших вызовов 637 были экстренными. В стационары за этот период доставили 552 пациента. Об этом сообщили в региональном департаменте здравоохранения.
«В экстренной форме поступило 637 вызовов, остальные — в неотложной. В стационары доставлено 552 пациента», — сообщили в департаменте.
Диспетчеры передали в поликлиники 570 вызовов. Пациенты жаловались на повышенное давление или температуру, боли в пояснице.
