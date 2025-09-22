Все регионы
22:44
Генсек ООН Гутерреш проведет переговоры с Лавровым в Нью-Йорке
22:44
В Пермский край придет тропическое тепло и последние в сезоне грозы
22:39
Трамп готовится ко встрече с Зеленским
Сбежала от Байдена на другую часть планеты и стала россиянкой: кто такая Тара Рид
22:34
Пьяный свердловчанин протаранил дорогую иномарку. Фото
22:33
В Тюмени досрочно завершен ремонт перехода у ЖД вокзала
22:28
В московском аэропорту ограничили полеты самолетов
Украинские беспилотники атакуют Москву и другие регионы: онлайн-трансляция
22:20
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
22:17
Трамп во вторник встретится с Зеленским
22:15
В Кургане водители автобусов закрывают двери перед носом у пассажиров
В деле редактора URA.RU Аллаярова появилось новое СМИ
22:11
В лесу Челябинской области нашли боеприпас
22:05
Военное детство и разница с женой в 60 лет: жизнь и женщины Ивана Краско
22:03
В Росавиации рассказали, что происходит с самолетами, летящими в Москву
Россия укрепила позиции на фоне раскола Запада из-за Палестины
22:02
Собянин: в небе над Москвой сбиты еще два дрона
22:02
«Амбиции»: Цыганов объяснил, почему Фадеев «разнес» SHAMAN на «Интервидении»
22:00
Политолог Садыгзаде рассказал, как конец войны в Газе повлияет на ход СВО
URA.RU — теперь в мессенджере MAX
22:00
Браки с актрисами, страшное ДТП и потеря миллионов: Эдварду Радзинскому — 89
21:57
Собянин: семь дронов сбито над Москвой
21:55
Дело Дудя* попало в суд
Путин предупредил Трампа о большем конфликте, чем на Украине
21:52
Новый ректор УрФУ представил Мишустину разработки вуза, тот оценил. Видео
21:51
ОН: несколько рейсов до Москвы изменили маршрут из-за атаки БПЛА
21:50
Аэропорт Ярославля ввел ограничения на перелеты
Путин сделал заявление о ядерном договоре с США: что такое ДСНВ
21:44
Украинские дроны сбивают над Москвой
21:42
Семь БПЛА ВСУ сбиты над Москвой
21:40
США может ввести санкции против МУС уже на этой неделе
Что будет, если не пойти в армию: каких ждать штрафов в 2025 году
21:34
Джиган мечтает спеть на «Интервидении»
21:32
Собянин: Москва подверглась атаке беспилотников
21:30
Как узнать, почему отключили и когда дадут воду в городе: инструкция для свердловчан
Судьба ДСНВ и гонка вооружений с Западом: что сказал Путин на экстренном Совбезе
21:20
Позолота, фианиты и малахит: мэрия Тюмени закупает сувениры за десятки тысяч рублей. Скрин
21:16
РБК: одежду из Zara, Bershka и Oysho начали продавать в российских магазинах
21:12
«Ничего не закончилось»: экс-милиционер из Екатеринбурга 15 месяцев просидел в СИЗО, а его оправдали
URA.RU разыграет iPhone 17 среди своих читателей
21:09
В Узбекистане накрыли ОПГ, торгующую органами
21:06
Что произошло на Ямале 22 сентября: смена глав, коррупция на 20 млн, ошибки в школьном питании
21:03
США и Казахстан договорились о «крупнейшей в истории» сделке
Симоньян впервые раскрыла, чем больна: как она пережила операцию и что с ней сейчас
21:02
Новый постоянный представитель США при ООН настаивает на переговорах РФ и Украины
21:00
Новый чиновник, отопление и деньги за мандат: главные новости Кургана за 22 сентября
21:00
В ХМАО проверили радиацию на месте ядерного взрыва, проведенного 40 лет назад
В Кремле сообщили о совещании Путина с Совбезом и оценили итоги «Интервидения»: главные заявления Пескова
20:57
Водителям хотят дать сутки на оплату парковки
20:48
Последние показы на большой сцене пермского Театра-Театра пройдут в октябре. Афиша
20:45
В ХМАО после бабьего лета придут туманы, дожди и заморозки
Два главных изменения: чего ждать в 2025 году от осеннего призыва в армию
20:45
Почему челябинцы скупают готовые коттеджи в черте города
20:43
Путин предоставил гражданство бывшей помощнице Байдена
20:41
СК возбудил уголовное дело за наезд самокатчика на ребенка в Магнитогорске
Россия готовится к гибридным войнам
20:40
Ипотечный бум: как изменилась выдача ипотек за один год в Курганской области
20:40
В какие спортивные секции можно записаться в Екатеринбурге бесплатно
20:38
Мишустин назначил нового замминистра сельского хозяйства
Пообещал вернуться в РФ и спеть дуэтом с Shaman: что известно о Ван Си, едва не победившем на «Интервидении»
20:38
Что значит режим ЧС регионального уровня, который хотят ввести в Крыму
20:32
Футболистка ЦСКА Габриэль Абуди Онгене стала гражданкой России
20:30
Продюсер Пригожин хочет отправить свою жену на «Интервидение — 2026»
На фоне множества болезней умерла мама Леонида Агутина: что известно о жизни заслуженного учителя России
20:26
Путин дал гражданство экс-помощнице Байдена Таре Рид
20:23
Из Тюмени в зону СВО отправили микроавтобус, мотоциклы и пауэрбанки
20:20
Недоделанный ремонт омрачил осеннюю сессию думы ХМАО
Фигуранты дела о массовом отравлении «Мистером Сидром» получили 17 лет колонии на двоих: что известно
20:19
Путин предоставил гражданство РФ футболистке ЦСКА
20:17
День Рош ха-Шана: когда и как отмечают отмечают еврейский Новый год
20:16
В Германии сделали новое заявление об уничтожении российских самолетов
Взрыв дрона у здания администрации Белгорода, удар по санаторию в Крыму: карта СВО по направлениям
20:16
Глава МИД Британии заявила о готовности НАТО к «прямой конфронтации» с Россией
20:15
Четыре ресторана из Перми признали лучшими в центральной России
20:15
Губернатор Текслер главной задачей региона назвал поддержку семей и рост рождаемости
20:13
Мишустин назначил нового замминистра сельского хозяйства
20:12
В ЯНАО «отмыли» 20 млн рублей при строительстве участка дороги
20:11
Адвокатам Навального* запретили работать по профессии
20:04
«Ничего не боюсь, интересно даже»: Шаляпин принял приглашение Собчак на вечеринку
20:01
Куда звонить и писать екатеринбуржцам, если в доме нет тепла. Карта
20:00
Mash: Галкин* накопил долги за свет во дворце
20:00
Школьник из ХМАО запатентовал устройство, не дающее водителю уехать с АЗС с топливным пистолетом
20:00
Какие автомобили покупают в ЯНАО: ключевые тренды, цены, предложения
20:00
Курганские «Новые люди» вместо обещанных денег за агитацию с флагом выдают наклейку со слоном
19:59
Тюменцы могут улететь в Турцию за три тысячи рублей
19:54
В аэропорту Екатеринбурга массово задерживают рейсы. Скрин
19:52
Путин разрешил платить за газ не только в Газпромбанке, но до Нового года
19:49
В центре Челябинска отключили сразу три светофора
19:47
В Пермском крае новое правительство сформируют в течение трех месяцев
19:45
В России предложили планово прививать девочек-подростков от ВПЧ
19:37
Зеленский отправит ВСУ в другие страны
19:35
Педагог из ХМАО со второй попытки вышла в финал конкурса «Мисс Россия». Фото
19:35
Машина телеведущего Диброва попала в ДТП
19:31
В Тюмени водолазы обследуют трубопроводы, проложенные по дну Туры
19:25
Какие иномарки тюменцы заказывают за границей, чтобы не платить новый утильсбор
19:25
«Восполняют потери»: продюсер высказался о повышении гонорара Дмитриенко
19:24
FT: в администрации Трампа обвинили Прибалтику в агрессивном отношении к России
19:24
В Госдуме призвали дать Shaman звание народного артиста
19:16
В Магнитогорске полицейские остановили выстрелами нетрезвого водителя. Видео
19:16
Что посмотреть: в прокат вышла экранизация книги Кинга «Долгая прогулка»
19:15
На Ямале отключают городские фонтаны
19:15
Mash: режиссер «Слово Пацана» Крыжовников сломал чужую камеру
19:15
Курганская область опустилась в кредитном рейтинге
19:07
Партию БПЛА из Казахстана задержали самарские таможенники. Видео
19:05
Дипломат раскрыл, кого Россия не поддержит на посту генсека ООН
19:00
Спасатели из ХМАО получили высокоскоростной катер для патрулирования рек. Видео
19:00
В Ямальском районе изменился главный претендент на пост мэра
19:00
От хоккейной коробки до крупного спорткомплекса: как менялся пермский УДС «Молот». Фотогалерея
18:59
Движение трамваев парализовало в центре Екатеринбурга. Карта
18:54
ХАМАС направил Трампу письмо
18:43
Житель Энергодара тяжело ранен после атаки дронов
18:41
В Свердловской области отремонтируют семь участков главной дороги к северу
18:40
В Тюмени хотят ввести новый налог, который принесет бюджету десятки миллионов рублей
18:39
Аккумулятор моноколеса взорвался у пассажирки в аэропорту Домодедово
18:36
Аэропорт Калуги ограничил полеты
18:30
EUObserver: новые санкции ЕС против России впервые затронут сферу туризма
18:29
WSJ: Трамп утвердит сделку по TikTok с китайской компанией
18:28
Власти отремонтируют пермскую больницу, в которой осыпается штукатурка, после вмешательства Бастрыкина
18:27
Ямал поможет креативным предпринимателям создать подарочные наборы с региональной продукцией
18:27
Британия сделала поблажку дочери Евтушенкова
18:26
Тюменских автомобилистов стали чаще обворовывать на парковках
18:26
Студентка из Дагестана умерла на уроке физкультуры
18:21
Власти готовы потратить на подсветку фасадов домов в центре Перми сотни миллионов рублей
18:21
Власти ХМАО введут новые выплаты для коренных народов Севера при рождении детей
18:20
В провинции Антальи на рынке произошел взрыв
18:19
Фильм «Иван Васильевич меняет профессию» запретили в Молдавии
18:18
В Салехард съехались представители 32 стран мира
18:12
Хоккеиста «Трактора», подравшегося за партнера, дисквалифицировали на один матч
18:11
В ЯНАО с начала года установили 900 новых камер видеонаблюдения
18:11
«Хочу быть настоящей»: красавица из ХМАО раскрыла, чем планирует поразить жюри в финале «Мисс Россия». Фото
18:07
Режим ЧС республиканского уровня хотят ввести в Крыму
18:05
Стало известно, сколько потратят на строительство акватеррариума для нового Пермского зоопарка
18:04
В ЯНАО защитят от паводка дачников и приют для животных. Видео
18:03
В ХМАО провайдеры резко подняли абонплату за интернет
18:00
У Агутина умерла мама: психолог рассказала, как пережить потерю самого родного человека
18:00
«Курганский театр драмы — один из лучших»: сенатор Муратов поделился впечатлениями от спектакля
17:59
Аэропорт Сочи стабилизирует расписание
17:57
В четырех микрорайонах Челябинска подвозят воду из-за аварии
17:56
Быстро и дешево: самые удобные способы добраться из городов Ямала в Краснодар
17:56
Губернатор Артюхов открыл центр единоборств «Северный характер» в Мужах. Фото
17:55
На Кубани вспыхнул пассажирский поезд
17:54
ВСУ нанесли многомиллионный ущерб, атаковав Форос
17:54
В Екатеринбурге задержали двух азербайджанцев: в чем их подозревают
17:50
В Тюмени появится новый детский сад на 550 мест
17:49
Продюсер Пригожин не может объяснить поступок Шамана на «Интервидении»
17:48
Chanel хочет зарегистрировать товарный знак в России
17:46
Бывшему первому заму губернатора ХМАО Шипилову изменили меру пресечения
17:44
Тюменские кладбища превращаются в свалки. Фото
17:44
Участница «Мисс Россия» от Екатеринбурга вышла в финал конкурса: что о ней известно. Фото
17:43
Премьер Грузии раскрыл, кто финансировал украинский Майдан
17:42
Ямальские студенты стали лучшими на «Российской студенческой весне»
17:41
В Шадринске назвали точное количество осенних призывников
17:41
Украина лишилась десятка дронов за три часа
17:39
В поезде Краснодар — Староминская загорелись два вагона
17:39
В Тюмени разгорелся скандал из-за ремонта на кладбище
17:35
Пермякам предлагают обменять монеты на купюры
17:32
Из московских судов срочно эвакуируют людей
17:31
На Екатеринбург надвигается летняя погода — она продержится один день
17:30
В Сургуте сдвинули сроки подачи отопления в жилые дома
17:28
В Тюменской области пропали 15-летние подростки. Фото
17:27
Какие праздники отмечают 23 сентября 2025: что можно и нельзя делать
17:26
Экс-депутат ноябрьской гордумы Солодов переходит в Заксобрание. Фото
17:26
Россия готова соблюдать ДСНВ при условии, что США не будут его подрывать
17:24
Путин заявил о деградации стратегической стабильности
17:24
Стало известно расписание школьных каникул 2025-2026 года в ХМАО. Инфографика
17:24
МО РФ: над Белгородской и Курской областями сбито еще 13 беспилотников
17:23
В Челябинской области родились Варэмир и Айыма
17:22
Полковник из Брянска стала новым главным следователем полиции Прикамья
17:21
Спикер думы Тобольска сохранил контроль над депутатами
17:20
Мишустин миллионами стимулирует экспорт челябинского бизнеса
17:20
Путин предложил Совбезу обсудить стратегическую стабильность
17:19
В Тюмени остро не хватает монтажников
17:18
ТАСС: эвакуация объявлена в Тверском и Мещанском судах Москвы
17:17
В Петропавловске-Камчатском задержали первого замглавы
17:16
В Кургане на Чеховском мосту образовалась огромная пробка из-за ДТП. Видео
17:16
Кобахидзе: власти Грузии не допустят повторения украинского «майдана» в стране
17:14
В Пермском крае продают завод, на котором изготовили тротуары для Большого Савино. Фото
17:13
Россия хочет производить истребители Су-57 в Индии
17:12
Россия продолжит соблюдать ограничения по ДСНВ
17:11
ВСУ атаковали Астраханскую область
17:10
Донбасс, Новороссия и Севастополь договорились с Никарагуа о сотрудничестве
17:05
Рыба, приставка, глобусы: райдеры звезд, которые выступят в Кургане на фестивале в Ледовом дворце
17:02
Путин напомнил, как Россия решает острые вопросы
17:01
Умерла младшая дочь писателя Михаила Шолохова
17:00
В Новом Уренгое депутаты избрали председателя городской думы. Фото
17:00
Украина ночью атаковала Астраханскую область, есть пострадавшие
17:00
В ХМАО запустили первый комплекс для контроля чистоты воздуха
17:00
Цена мандата: партии «заплатили» за места в курганской облдуме от одного до 22 миллионов рублей
16:58
Путин: cохранение ограничений по ДСНВ возможно только с аналогичными шагами США
16:55
«Ростовводоканал» перешел в собственность страны
16:55
Путин озвучил планы России по ДСНВ после 2026 года
16:54
Путин: Россия отдает приоритет дипломатическим методам решения вопросов
16:53
Путин: Россия в состоянии ответить на любые существующие и возникающие угрозы
16:51
Некоторые россияне смогут взять ипотечные каникулы
16:50
Путин: Россия готова ответить на любые стратегические угрозы
16:50
Курганская фирма сорвала поставку инструмента за 6,5 миллиона в Санкт-Петербург
16:48
ТАСС: задержан вице-мэр Петропавловска-Камчатского Владислав Масло
16:48
Задержан экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек: что известно об уголовном деле
16:48
В Челябинске у собора установили бронзовый шар весом 5 тонн и 4-тонные фигуры архангелов. Фото
16:45
Подводный охотник из Перми поймал огромную щуку. Фото
16:45
«Ради развлечения»: в Кузбассе подростки разгромили 60 могил
16:45
Путин созвал экстренное совещание Совбеза
16:44
Стало известно, кто был за рулем разбившейся Ferrari на Пермском тракте. Фото
16:44
«Ростовводоканал» перешел в собственность России
16:44
На Киевском вокзале в Москве челябинцы показали, как делают лучшие в мире танки. Фото
16:43
Пермский край потратит миллионы на восстановление «Метеора». Фото
16:42
Александру Шамсутдинову вручили знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью»
16:41
Тюменка вырастила помидор-гигант. Фото
16:40
Reuters: Россия попросила ООН ослабить санкции на запчасти для самолетов
16:39
Губернатор Артюхов провел совет глав в Салехарде. Фото
16:38
Тефтели с червями и хлеб с плесенью: в ХМАО родители шокированы качеством питания в школьных столовых. Фото
16:37
Захарова оценила вероятность встречи Рубио и Лаврова
16:37
В России стартовала «Монетная неделя»: как и где обменять мелочь на банкноты
16:37
Детская игра решила судьбу 10 миллионов: кто победил в финале на шоу «Большой куш: Бангкок»
16:37
Госдума придумала серьезную месть за атаки ВСУ на Крым и Белгородскую область
16:36
Экс-кандидат в гордуму Тюмени пойман с наркотиками. Фото
16:34
Две уроженки ХМАО поборются за титул «Мисс Россия». Фото
16:30
Отставка отложена: как глава курганского округа спасает людей от холода. Инсайд
2
16:29
Курганская больница осталась без продуктов питания из-за омского поставщика
16:22
Дмитрий Артюхов наградил медалью «Материнская слава Ямала» жительниц ЯНАО
16:21
EUObserver: ЕК предложила ввести санкции против 18 компаний из РФ
16:20
На Пермский край надвигается разрушительный ветер
16:19
В Курганской области в лесу полицейские спасли мужчину с заболеванием сердца
16:17
Тюменцы теряют интерес к загородной жизни. Инсайд
16:16
В Екатеринбурге начали массово подключать к теплу жилые дома
16:15
Солнечная погода с сильным ветром ожидается в Кургане и Шадринске
16:13
В ЯНАО транспортные полицейские поймали наркокурьера с наркотиками в кошачьем корме. Фото
16:13
В Генштабе предупредили о последствиях неявки в осенний призыв
16:11
Призыв в армию по электронным повесткам: как это будет работать
16:10
Копейская чиновница получила условку за гибель женщины при падении дерева
16:09
В Тюмени появится сквер в честь «Отрядов мэра»
16:09
Толпа мотоциклистов без номеров проехалась по центру Тюмени. Видео
16:07
Прокуратура просит жестче наказать адвокатов Навального*
16:05
Власти Сургута отложили снос культового кинотеатра
16:05
Десятки классов в Курганской области перевели на дистант из-за ОРВИ
16:03
Туристам в Пермском крае предлагают полежать в креслах на высоте 100 метров над обрывом
16:00
В ХМАО увеличится число авиарейсов в Казань
16:00
Ветеран СВО с тремя погашенными судимостями получил депутатский мандат в ЯНАО
15:58
Мэр Приуральского района уходит в заксо: кто займет его место
15:55
Прохор Шаляпин после «Интервидения» вступился за молодые таланты
15:53
ТАСС: прокуратура потребовала ужесточить наказание для экс-адвокатов Навального*
15:51
Задержан бывший депутат Госдумы и экс-заместитель главы крымского правительства Бальбек
15:51
Родители подростков возместили ущерб за порчу троллейбусов в Челябинске
15:51
«Об этом надо говорить в школах»: курганский хирург Руденко рассказал, чем опасны аборты
15:48
РИАН: правительство одобрило законопроект о военном призыве круглый год
15:47
Пермяки ищут очевидцев нападения овчарки, которая растерзала йорка. Видео
15:46
В Роскосмосе обозначили масштабные планы на ближайшие 10 лет
15:45
Гигантскую тыкву весом 60 кг вырастили школьники в Екатеринбурге. Фото
15:44
«Работает одно окно»: екатеринбуржцы часами ждут талон на прием к врачу
15:43
Задержан экс-заместитель главы крымского правительства Бальбек
15:39
В ХМАО судебные приставы закрыли молочный цех из-за нашествия мух
15:39
QR-код в «Госдоках» сможет заменить паспорт, но не везде
15:37
Проект закона о призыве на службу в течение года почти одобрен правительством
15:34
Челябинские импланты вошли в лонг-лист премии по лучшему промдизайну. Фото
15:31
В Генштабе озвучили итоги весеннего призыва. Видео
15:30
Курганский оппозиционер Сидоров заявил о намерении вернуться в политику. Эксклюзив
15:28
Маргарита Симоньян борется с раком
15:27
В пермской поликлинике матери подрались на глазах у детей
15:23
В Курганской области дорожная компания не выплачивала зарплату 57 рабочим
15:20
Россиянам назвали необычный способ борьбы с осенней депрессией
15:20
Александр Гордон внезапно нагрянет в Екатеринбург
15:18
«Золотой мяч» — 2025: кому достанется самая престижная футбольная награда мира
15:17
В Генштабе ВС РФ раскрыли подробности осеннего призыва
15:15
На Ямале стремительно растет число заболевших ОРВИ
15:14
Челябинцы за год выиграли в лотерею почти 170 млн рублей
15:13
Названа дата начала осеннего призыва
15:13
Симоньян впервые раскрыла свой диагноз
15:13
На юге России скоро откроется еще один аэропорт: когда это случится
15:11
Новобранцев не станут отправлять на СВО
15:08
Приставы заставили отель в центре Перми избавиться от крыс
15:05
Жители двух сел ЯНАО останутся без телевидения и радио
15:03
Песков анонсировал важные заявления Путина на заседании Совбеза
15:00
Экс-мэру из ХМАО предъявлено обвинение в покушении на убийство ухажера дочери
15:00
В ХМАО на треть подскочили цены на проезд в пассажирском транспорте
15:00
Chery меняет имя, но не обслуживание: где будет сервис уходящих китайских брендов в Кургане
14:58
ВСУ атаковали заправку в Северодонецке
14:58
Десятки самолетов не могут вылететь из аэропорта Сочи
14:58
Информация о запрете Госдумой РФ песен Михаила Круга оказалась фейком
14:57
Россия потратит сотни миллиардов рублей на электронику
14:56
В Генштабе ВС РФ рассказали об итогах весеннего призыва
14:54
Названы сроки осеннего призыва
14:54
Песков ответил на обвинения России о нарушении воздушного пространства на Балтике
14:51
Прокуратура требует взыскать с экс-мэра Плеса Шевцова миллиард рублей и более сотни объектов
14:50
Песков переадресовал в Минобороны вопрос об ударах по Крыму
14:48
Мошенники за неделю похитили у тюменцев более 35 миллионов
14:47
Российские военные освободили село Калиновское в Днепропетровской области
14:46
ВС РФ разнесли украинское авиапромышленное предприятие
14:45
Глава Приуральского района досрочно сложил полномочия
14:45
Кремль подвел итоги «Интервидения»
14:45
В Кремле высказались о признании Палестины со стороны нескольких стран
14:44
Умерла сотрудница Пермской епархии Марина Пономарева
14:44
Донбасс и Новороссия подписали соглашения о сотрудничестве с Никарагуа
14:44
В Кремле дали оценку результатам представителей программы «Время героев» на выборах
14:42
В Челябинске строители коммунизма передали детям любовь к деньгам
14:41
Эрдоган не знает, в чем заключается идея союза Турции, КНР и России
14:38
Курганский стрелок Сенцов стал чемпионом России. Фото
14:38
ПВО над Белгородской областью сбила почти 30 дронов ВСУ
14:36
В Челябинске на неделе с 22 по 26 сентября перестанут работать телевизоры
14:32
В Екатеринбурге прошел международный турнир по паделу на новой арене. Фото, видео
14:31
ЦБ запустил «Монетную неделю» для обмена мелочи на банкноты
14:31
Туристы не передумали лететь в Крым после мощной атаки ВСУ
14:31
В Крыму, в результате удара ВСУ, взрывной волной в школе вынесло часть стены
14:31
ВС РФ поразили предприятие авиапрома Украины и центр подготовки наемников
14:30
В Перми продаются помещения популярного детского магазина и бургерной
14:29
Новую школу на северо-западе Челябинска построят в 2026 году. Фото
14:29
Российские войска освободили Калиновское в Днепропетровской области
14:28
Старейшему мэру из ХМАО прочат переизбрание на новый срок
14:28
Прокуратура требует взыскать с экс-мэра Плеса более миллиарда рублей
14:27
Россия, Беларусь и Китай займутся микроэлектроникой
14:26
Средства ПВО уничтожили 28 дронов ВСУ над Белгородской областью
14:25
В Тюмени асфальтобетонный завод загрязнял воздух
14:21
Пермячка засудила «Россети Урал» из-за неподключения электричества
14:20
Что известно о чиновнике Лушникове, который стал новым главой курганского департамента АПК
14:19
Лукашенко раскрыл шаг Польши против Китая
14:15
На кладбище в Кургане нашли повешенного мужчину
14:12
МФЦ восьми городов ЯНАО закроются на обучение
14:12
В Верхнюю Пышму привезли гигантскую субмарину, другой такой в мире нет. Фото, видео
14:11
«Ради красоты и безопасности»: как меняют плитку на набережной Шадринска. Фото
14:07
Сафронов рассказал, как поступок SHAMANa на «Интервидении» скажется на его карьере
14:06
Раскрыты детали по делу массового отравления от «Мистера сидра»
14:06
Чиновник Лушников стал врио директора курганского департамента АПК. Инсайд URA.RU подтвердился
14:06
Судебный процесс по национализации «Корпорации СТС» закрыли
14:05
Штормовой ветер обрушится на Свердловскую область
14:00
Аэропорт в ХМАО прокомментировал слухи о запрете перевозки пауэрбанков в самолетах
13:59
Метеозависимые, держитесь: в Челябинской области наступит летняя жара и пойдет снег
13:57
Челябинские таксисты больше всех зарабатывают на подработках
13:56
На курганском кладбище запретили устанавливать ограждения на могилах
13:53
Еще один аэропорт с юга России готов возобновить свою работу
13:51
В Перми продается завод по производству бытовой химии
13:45
Курганский прокурор Московских проведет личный прием для бойцов СВО
13:44
В Турции подтвердили встречу Эрдогана и Трампа по Украине
13:44
В Тюмени сдвинулась дата первого снега. Скрин
13:40
Свердловчан призвали сдать всю мелочь
13:40
Возбуждено дело о теракте по факту атаки украинских беспилотников на поселок в Крыму
13:38
АТОР раскрыла количество туристов в Крыму на фоне атаки ВСУ на Форос
13:36
Названа главная зависимость США от России
13:35
В Челябинске задержаны «вертолетные» пиарщики наркошопа
13:34
Тюменские автобусы стали игнорировать остановку транспорта в центре города
13:33
Криминальный авторитет упустил шанс стать смотрящим за Свердловской областью
13:32
В ХМАО более половины детей мигрантов не сдали экзамен по русскому языку
13:30
Водитель из ХМАО погиб в ДТП при лобовом столкновении двух легковых машин. Фото
13:30
Зажигали под Эминема и дефилировали в вечерних платьях: как выбирали «Миссис Пермский край». Фото, видео
13:28
В Госдуме поддержали переназначение Изотовой зампредом Счетной палаты
13:26
Губернатор ЯНАО наградит победителей Чемпионата высоких технологий премией в 300 тысяч рублей. Фото
13:21
Мэр Тюмени раскрыл дату начала отопительного сезона
13:21
СК завел дело о теракте после атаки дронов на Крым
13:20
В соцсетях распространяется фото эксклюзивного суперкара на пермских улицах. Фото
13:14
У россиян возникли проблемы с доступом к сайту ФНС
13:14
Производитель крысиной отравы из ЯНАО заплатит гражданину Украины за слоганы и логотипы
13:14
В Ростовской области задержан замдиректора управления охраны Минтранса
13:13
Сальдо рассказал о бесчеловечном отношении ВСУ к телам своих погибших военных
13:11
В ХМАО сокращается число школьников из-за демографического спада
13:10
Скульптуре «Пробуждение» в Челябинске, которую заменили на памятник Плевако, подберут новое место
13:09
Ямальский подрядчик сорвал строительство дома и поплатился за это 6 миллионами
13:04
Доходы курьеров в Москве превысили зарплаты специалистов с высшим образованием
13:03
«Ангел мой хранитель»: у исполнителя Леонида Агутина умерла мама
13:00
Насколько сильна будет магнитная буря 23 сентября 2025: прогноз и солнечные вспышки
13:00
Суд оштрафовал АЗС из ХМАО за повышение цен на бензин
13:00
Курганское кафе из Тюмени обрушило цены после массовой критики курганцев
12:58
В Тюмени резко вырос спрос на аренду домов и квартир
12:57
В Ростовской области задержан замдиректора управления Минтранса
12:55
Среди пострадавших в результате атаки ВСУ на Крым есть иностранные граждане
12:51
Водитель автобуса из Свердловской области стал миллионером, пока парился в бане
12:49
Coca-Cola требует запрета на использование названия в России
12:48
Сотрудник свердловского ФСИН поставлял телефоны зекам, его наказали
12:47
Стало известно имя спикера думы в Барде Пермского края. Фото
12:45
Вынесен приговор по делу о массовом отравлении «Мистером сидром»
12:45
На Ямале неправильно оценивается стоимость школьного питания
12:45
Власти сообщили, когда откроется школа в Форосе, пострадавшая от удара ВСУ
12:43
Власти ХМАО готовы платить почти 200 тысяч рублей студентам при рождении ребенка
12:42
Десятки домов в Перми на время останутся без холодной воды. Инфографика
12:42
Вандалы испортили фасад здания после ремонта в центре Челябинска
12:40
У Леонида Агутина умерла мама
12:36
Стройкомпания из Пензы попалась на взятке курганскому заводу и лишилась миллиона
12:33
Семьям погибших от удара беспилотников ВСУ по Крыму выплатят компенсации
12:32
Спецпредставитель РФ высказался о риске нового вторжения США в Афганистан
12:31
Экс-глава челябинского фонда капремонта упустил очередной шанс выйти из СИЗО
12:28
Полпред Жога устроит кинопремьеру на своем патриотическом форуме. Видео
12:26
Пермский фильм о жизни женщин, убивших мужей-тиранов, отметили на международном фестивале. Фото
12:23
В Москве задержали школьника, поджегшего объект транспортной инфраструктуры
12:23
Суд огласил приговор по делу «Мистера Сидра», унесшему жизни десятков россиян
12:23
По делу тагильского беспредельщика Цыгана задержали шесть человек
12:22
Скорая Тюмени за выходные госпитализировала более 500 человек
12:22
В Челябинске расширят тротуар на улице Барбюса
12:21
Трамп планирует назвать в честь Кирка локацию в Белом доме
12:20
Задержки и отмены рейсов в России 22 сентября: онлайн-табло
12:15
Мэра Владимира обвинили во взятке в 1,1 млн рублей за поддержку «кладбищенской мафии»: все подробности
12:09
Рейсы из Перми на Алтай продлили
12:09
БПЛА атаковали отель в Форосе во время банкета
12:07
Раскрыто истинное отношение американцев к ООН
12:07
В Кургане запретят парковаться в Восточном районе города
12:06
Трамп впервые согласовал санкции против России
12:03
В автобусах и троллейбусах Челябинска расскажут об ответственности за незаконную рекламу наркошопов
12:00
Житель ХМАО лишился 130 тысяч рублей на сайте интим-услуг
11:58
На Средней дамбе в Перми начались масштабные строительные работы. Фото
11:56
В Тюмени горожан возмутил развивающийся подранный флаг РФ. Фото
11:55
ФСБ раскрыла 27 подпольных оружейных мастерских в регионах России
11:49
Ямальцы победили в экстремальных играх «Северный характер». Видео
11:46
Налоговая не смогла обанкротить экс-главу пермского города Афанасьева, осужденного за превышение полномочий
11:46
У мэрии Кургана возникли проблемы с изъятием долгостроя у бизнесмена Бабочкина
11:44
На Ямале две недели ищут пропавших на реке сельчан, отправившихся за продуктами
11:44
В Челябинске начнут подготовку дорожной техники к зиме
11:44
Главе Владимира предъявлено обвинение в получении взятки
11:44
В Тюмень придут 24-градусная жара и штормовой ветер
11:43
Прокуратура Новосибирской области выявила нарушения при приемке школы в Татарске
11:43
На Кубани после падения БПЛА повреждено 13 объектов
11:40
Суд отменил приговор лжесиловикам, которые вымогали наркотики в Екатеринбурге
11:40
В ХМАО назвали самые прибыльные подработки для водителей
11:37
На месте любимого ресторана тюменских випов откроется шашлычная
11:37
В 10 раз дешевле рынка: почему тюменское правительство скинуло цену алкозавода
11:37
В Челябинске в середине сентября 16 домов остаются без горячей воды после опрессовки
11:35
ВСУ атаковали санаторий в Крыму, в Белгородской области есть раненые: карта ударов БПЛА 22 сентября
11:34
Издательский дом Cond Nast подал заявку в Роспатент на знак Vogue
11:34
В голове у свердловчанки нашли «куриное яйцо». Фото
11:33
Большинство жителей Курганской области останутся без бесплатного ТВ. Скрин
11:33
Путин поздравил российских евреев с Рош ха-Шана
11:33
БПЛА сбит над зданием правительства в Белгороде во время проведения совещания
11:33
Мэр Владимира обвиняется в получении взятки
11:27
Власти Новосибирской области пересмотрят свою работу после обрушения школы в Татарске
11:27
Директор школы в Крыму, пострадавшей от атаки ВСУ, рассказала о случившемся
11:25
Сменщик скандального экс-депутата Таги-заде определился с комитетом в думе ХМАО
11:25
Ростехнадзор выдал разрешение на эксплуатацию Пермской художественной галереи
11:22
Россиян ожидает подорожание продуктов
11:22
Полиция ХМАО сделала заявление после сообщения в соцсетях о появлении маньяка
11:22
Тюменец устроил драку у бара из-за «неправильного взгляда»
11:19
В ХМАО врачи провели сложную операцию на сосудах мозга через глаз. Фото
11:19
В Перми пенсионерка через суд заставила банк списать кредит, оформленный мошенниками
11:13
«Хотели как лучше, а получилось как всегда»: депутат ГД назвал проблемы автобусов в Курганской области
11:13
Жителям Западной Сибири назвали топ направлений для осенне-зимнего отпуска
11:13
Врачи рассказали о состоянии пострадавших в результате атаки на Крым
11:11
Красотка из Екатеринбурга удивила всех на шоу с беспощадными испытаниями
11:08
Путин поздравил российских евреев
11:06
В Екатеринбурге заново судят бизнесмена Хана по делу о дорожных разборках
11:04
Банк Unicredt подал иск против владельцев ТРК «Радуга»
11:02
Минобороны РФ показало удар по пункту ВСУ в Сумской области
11:01
В ЯНАО выбрали лучшего водителя автобуса. Фото
10:58
Посол РФ объяснил, в чем опасность появления у Польши ядерного оружия
10:58
В Кургане назвали точную дату начала отопительного сезона
10:55
В Шадринске отопительный сезон начнется раньше, чем в прошлом году
10:55
«Киевский режим считает детей врагами»: реакция властей на атаку санатория и школы в Форосе
10:54
Минобороны РФ опубликовало видео уничтожения пункта ВСУ на юго-востоке Украины
10:53
Леонардо и Степанида: свердловчане называют детей необычными именами
10:53
На челябинской границе закрыли въезд машине с тоннами табачных отходов. Фото
10:52
Жителям Байкальска угрожает сель катастрофического масштаба
10:52
Скончался замглавы Свердловского облсуда
10:51
В Челябинске открыли памятник адвокату Федору Плевако. Фото, видео
10:47
Раскрыто, как Чехия скрывает свое сотрудничество с Россией
10:43
В Перми на стене дома появился огромный гончар. Фото, видео
10:42
Челябинские дорожники объяснили причину гигантской пробки на трассе и напомнили схемы объезда. Схема
10:41
Маск опубликовал фото с Трампом с панихиды Кирка
10:35
В лесу ХМАО потерялись три грибника
10:35
В Курганской области многодетная женщина убила мужа и выплатила миллион дочери
10:34
В Тюмени заработала горячая линия по профилактике гриппа и ОРВИ
10:33
Ученый ПНИПУ дал прогноз на первый снег в Пермском крае
10:33
Среди челябинских кадровиков началась схватка за рабочие места
10:23
В Металлургическом районе Челябинска построят новый ЖК. Фото
10:22
Посол России заявил о риске военного столкновения между Россией и НАТО
10:19
Мэр Тобольска обратился к горожанам из-за появления в городе дикого зверя
10:18
Почти по всей Свердловской области дали тепло: где оно уже есть
10:13
ВСУ атаковали администрацию Белгорода, есть пострадавшие
10:13
В Пермском крае продают огромный тепличный комплекс. Фото
10:08
В ХМАО погиб водитель иномарки при столкновении с грузовиком. Видео
10:08
На Ямале ребенок получил 300 тысяч рублей за ранение из ружья
10:06
Политолог Озер: Эрдоган представит Трампу новые предложения по Украине
10:06
В Белгороде произошел взрыв возле администрации города
10:06
В Тюмени сдают в аренду участки набережной
10:05
Трамп рассказал о первой встрече с Маском после конфликта
09:59
Новосибирский губернатор анонсировал «жесткие решения» после обрушения школы
09:58
На Ямале пьяный водитель попался на нарушении спустя пять месяцев после лишения прав
09:56
Курган богат талантами: школьники приняли участие в финале Президентских спортивных игр за звание лучших. Фото
09:55
В Тюменской области упали цены на моторное масло
09:53
В Челябинской области сын впервые отдал почку больной матери. Фото
09:52
Решение SHAMAN отказаться от оценок было неслучайным: как в России оценили результаты «Интервидения»
09:46
На Ямале мать задолжала своим детям 36 тысяч рублей
09:46
Следствие поставило точку в деле убийства троих детей в Красноярском крае
09:41
Жена Хорошавина погашает его штраф в 500 миллионов рублей по 5 тысяч в месяц
09:33
Священник рассказал о варварских методах ВСУ скрытия следов поддержки НАТО в Курской области
09:33
В центре Кургана начнут включать горячую воду
09:31
Дзюба внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец»*
09:20
Россия за ночь сбила более 100 украинских дронов
09:18
Российский регион отразил атаку ВСУ
09:18
Артем Дзюба внесен в базу Миротворец*
09:14
Российский посол раскрыл уровень коммуникаций между Россией и НАТО
09:13
ВС РФ сбили 114 БПЛА за ночь
09:10
URA.RU выяснило, когда в Кургане достроят спорткомплекс «Динамо» с футбольными полями. Фото, видео
09:09
В Госдуме пообещали Киеву «суровое наказание» после атаки на Крым
09:04
Гладков рассказал о погибших и раненых в Белгородской области
09:00
Российские военные достигли стратегических рубежей на Украине
08:56
Россияне массово страхуют имущество от «подарков» с неба
08:51
Известная учительница-пианистка ютится в Екатеринбурге в бараке с крысами. Фото
08:48
Пермяк засудил авиакомпанию за отмену рейса и срыв рыбалки
08:45
Во ВЦИОМ раскрыли, какое количество россиян верит в инопланетян
08:45
Спасший при нападении коллегу экс-боец СВО из Златоуста может сесть за убийство. Фото
08:45
Власти Кургана готовятся к продаже участков с немецкими домами под снос. Фото, видео
08:44
Военный эксперт рассказал об успехах ВС РФ в ДНР
08:44
Индексация пенсий и выплата в цифровых рублях: что ждет пенсионеров в России с 1 октября
08:40
«Закрась меня»: полиция ХМАО закрасила Чеховым вандальные граффити. Фото
08:37
Ким Чен Ын готов к переговорам с США, но с одним условием
08:28
Мэр иностранной столицы пригласил Путина с официальным визитом
08:25
Инаугурация губернатора, отставка правительства, визит Куренкова: восемь главных свердловских событий недели
08:23
Двое юношей без прав устроили тройное ДТП на трассе под Тюменью. Фото
08:23
«Я прощаю убийцу своего мужа»: как прошла панихида по убитому консервативному политику Кирку
08:22
Путин поздравил главу Туркменистана с днем рождения
08:22
В России появится новая проверка возраста при покупке энергетиков
08:20
Председателю Общественной палаты ХМАО прочат второй срок. Инсайд
08:13
Представитель Путина объявил о начале переломного момента в США
08:12
Океанолог спрогнозировал скорое прекращение купаний на морских пляжах
08:04
Британия преподнесла России «подарок»
08:00
Инаугурация губернатора, похвала от Путина и горячие батареи: топ-7 новостей Перми и края
08:00
Тюменское небо покроется дождливыми тучами
08:00
Итоги выборов, трагедия в Заозерном и снос колеса обозрения: топ событий недели в Кургане
08:00
Дачи продают за бесценок, бабье лето заканчивается: восемь главных новостей недели в ХМАО
07:59
Жители двух новых российских городов получат прямые рейсы в Абхазию
07:57
Челябинский депутат Сумин покинул партию «СР» через неделю после выборов. Скрин
07:54
Наказание за повреждения садков потребовали ужесточить в России
07:48
В Госдуме оценили уровень уважения к Пугачевой в России
07:48
Отставка Колбасина, пересменка мэров и супердолги «Мечела»: восемь челябинских событий недели
07:40
Депутат заксобрания ЯНАО станет сенатором, в Rostics нашли сальмонеллу: семь главных событий недели в ЯНАО
07:39
Ким Чен Ын высказался об объединении Северной и Южной Кореи
07:39
Ростовская область подверглась массированной атаке БПЛА
07:32
Правительство одобрило ужесточение мер против уклонистов
07:31
Житель Прикамья лишился дома за долги перед банком
07:30
Курганский миллиардер Ильтяков планирует построить гостиницу
07:25
Макрон поспорил с Трампом из-за российской нефти
07:16
Российская подлодка «Архангельск» нанесла удар в Баренцевом море
07:13
Школа с 92-летней историей и санаторий с царских времен: что известно об атаке ВСУ на здания в Крыму
07:10
Германия понесла ущерб на 160 млрд евро от подрыва «Северных потоков»
07:08
Свердловчан ожидает резкое похолодание
07:08
Северная Корея разработала секретное оружие
07:06
В России резко снизился спрос на молочную продукцию
07:02
Почти 300 землетрясений зафиксировано на Камчатке за неделю
07:02
Сходка миллиардеров и лже-строители: восемь главных событий недели Тюменской области
06:57
Авиакомпанию «Сибирь» оштрафовали за нарушения прав пассажиров на рейсах в ХМАО
06:55
Ким Чен Ын рассказал о пользе СВО для Северной Кореи
06:47
В ивановском аэропорту «Южный» ввели ограничения на прием и выпуск самолетов
06:45
В Москве обновлен рекорд предложения на рынке элитного жилья
06:42
Россиянам рассказали о нововведениях в работе МФЦ
06:37
Временные ограничения введены в аэропорту Иваново
06:36
В Бразилии 40 тысяч человек вышли на протесты. Видео
06:26
В Госдуме предложили ограничить доходы руководителей в России
06:20
Ярославский аэропорт Туношна временно ограничил прием и выпуск самолетов
06:18
Во Франции рассказали о подставе Макрона со стороны его союзников
06:13
Челябинские грибники закрывают сезон: где найти опята в конце сентября
06:11
В Совфеде придумали, как поддержать бизнес за счет бюджета
06:10
Суд взыскал десятки миллионов с экс-мэра Владивостока
06:09
Временные ограничения введены в аэропорту Ярославль
06:03
ХМАО вошел в топ-5 регионов РФ по уровню зарплат
05:53
Ким Чен Ын сделал заявление о ядерном оружии
05:46
В США нашли капсулу времени из будущего
05:43
Ученые обнаружили краснокнижных птиц на севере Пермского края
05:43
Daily Mail: Трамп признался, что скучал по Маску
05:30
Резкое похолодание: какая погода будет на Ямале в последнюю неделю сентября
05:27
Полмиллиона за незаконную рыбалку заплатит житель Курганской области
05:24
В Екатеринбурге продается набросок руки за 7,5 миллиона рублей. Фото
05:19
Челябинец накопил почти 3 миллиона рублей долгов перед своими детьми
05:16
В МВД назвали профессии, под которые чаще всего маскируются мошенники на сайтах знакомств
05:15
Гости панихиды по стороннику Трампа признались в любви к России
05:14
Один из банков снижает ставки по ипотеке
05:14
У ямальцев лучшая покупательская способность в РФ
05:13
Страшная авария с поездом произошла в США
05:04
Россиянам сообщили о переносе выходного в ноябре
04:58
США уничтожили катер с тонной наркотиков у берегов Доминиканы
04:54
В США нашли причину аутизма у детей
04:28
Медвежонок гулял по ночному городу в Тюменской области. Видео
04:27
В Германии раскрыли истинный смысл призывов Ющенко идти на Москву
04:26
Задержки рейсов в аэропорту Перми выросли до 7 часов
04:18
Аэропорт Сочи возобновил работу
04:09
Трамп пообещал наградить Чарли Кирка «Президентской медалью Свободы»
04:02
Глава РФПИ Дмитриев назвал безграничным наследие убитого в США Чарли Кирка
03:57
Слезы многодетного пермяка не отменили приговор за обгон
03:56
Трамп раскрыл последние слова умершего Чарли Кирка
03:51
Синоптики сообщили, когда в Челябинске пойдет снег. Скрин
03:45
Клава Кока показала закулисье «Интервидения». Фото, видео
03:40
Фасады домов повреждены на Кубани из-за падения обломков БПЛА
03:39
Пожар возник в Краснодарском крае из-за атаки дронов ВСУ
03:27
Удар по Крыму назвали терроризмом: как прокомментировали атаку ВСУ на отель и школу
03:25
В Краснодарском крае обломки БПЛА упали на электроподстанцию
03:23
На Камчатке произошли десятки землетрясений
03:15
Более 60 самолетов задержано в Сочи. Скрин
03:11
Количество погибших и пострадавших выросло: что произошло в Крыму после атаки БПЛА ВСУ
03:06
Вице-президент США Вэнс раскрыл, за что убили Чарли Кирка
02:38
Маск подсел к Трампу во время панихиды по Кирку. Видео
02:32
Трамп раскрыл, кто станет владельцами TikTok в США
02:26
В Волгограде задержан ряд авиарейсов
02:26
Аксенов: число жертв атаки ВСУ на Форос возросло
02:25
В Тюмени СК России возбудил дело за подростковое хулиганство на камеру
02:20
Захарова жестко прокомментировала удар по Крыму
02:04
В Крыму сделали заявление после атаки ВСУ на санаторий «Форос»
02:02
Маск жестко отозвался об убийстве Кирка
01:59
В СПЧ прокомментировали удар ВСУ по крымской школе
01:52
Прокуратура Крыма запустила горячую линию после удара ВСУ по школе
01:47
Такер Карлсон сравнил со Христом погибшего сторонника Трампа
01:45
Пожар в школе в Крыму после удара дрона ВСУ потушен
01:34
В Кольцово массово задерживаются самолеты
01:27
В Крыму раскрыли, где можно узнать о пострадавших при атаке ВСУ
01:25
В Челябинске задержали вылет самолета в Сочи. Скрин
01:20
Два человека погибли при атаке дронами ВСУ на Крым
01:15
Два человека погибли при атаке ВСУ на Крым
01:13
Учеников школы в Крыму, поврежденной атакой БПЛА, перевели на дистант
01:11
Атака ВСУ на школу и санаторий в Крыму: что известно о пострадавших и погибших
00:51
Рейс Пермь — Сочи вылетит с двухчасовым опозданием
00:49
В Сочи задержали более 30 авиарейсов
00:45
ВСУ полностью разрушили актовый зал школы в Форосе
00:38
Португалия официально признала Палестину
00:29
Аэропорт Сочи массово задерживает рейсы
00:29
Минздрав Крыма прокомментировал удар украинских БПЛА
00:28
Трамп приехал на панихиду Чарли Кирка
00:23
Тюменцы ждут отправки авиарейса из Сочи по два часа
00:23
Панихида по убитому стороннику Трампа началась в США
00:19
Португалия признала Палестину
00:19
Пермячка перевела 1,6 миллиона рублей фейковым сотрудникам пенсионного фонда
00:17
Фадеев разочарован выступлением Shamana на «Интервидении»
00:02
Силы ПВО сбили воздушные цели вблизи Севастополя