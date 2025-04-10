Двое учеников тюменской школы погибли в течение месяца

С разницей в несколько недель скончались два ученика школы №15 в Тюмени. Данные сведения информационному агентству URA.RU сообщил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов.
«В школе погибли два ребенка. Я в курсе этой ситуации. На данный момент ей полностью занимаются правоохранительные органы. Все обстоятельства инцидента будут выяснены, когда завершится расследование», — поделился омбудсмен.
После окончания расследования станет понятно, имеется ли между данными случаями связь. Также Андрей Степанов пояснил, что после окончания разбирательства в инциденте будут разработаны профилактические меры для их применения в школах.
URA.RU не удалось получить оперативный комментарий от образовательного учреждения, в котором обучались юные тюменцы. В школу направлен письменный запрос, ответ ожидается.
Ранее в тюменской школе №92 скончалась учительница начальных классов. Женщине вызвали скорую помощь, однако врачи не смогли спасти тюменку.
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