В Тюмени сдают в аренду участки набережной

В Тюмени четыре участка набережной реки Тура выставлены на аукцион для аренды под торговлю с автопавильонов. Информация об этом опубликована на официальном сайте проведения аукционов. Начальная стоимость аренды варьируется от 13 200 до 21 600 рублей.
«Участки набережной правого берега реки Тура в Тюмени. Четыре лота по 16 квадратных метров. Начальная цена — от 13 200 до 21 600 рублей», — указано в карточке торгов.
Победители смогут вести бизнес в течение шести месяцев. Как отмечается в документации, лоты расположены в районе спуска с Масловского взвоза и Вознесенской набережной.
