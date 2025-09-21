21 сентября 2025

В Тюмени сдают в аренду участки набережной

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Начальная стоимость аренды варьируется от 13 200 до 21 600 рублей
Начальная стоимость аренды варьируется от 13 200 до 21 600 рублей Фото:

В Тюмени четыре участка набережной реки Тура выставлены на аукцион для аренды под торговлю с автопавильонов. Информация об этом опубликована на официальном сайте проведения аукционов. Начальная стоимость аренды варьируется от 13 200 до 21 600 рублей.

«Участки набережной правого берега реки Тура в Тюмени. Четыре лота по 16 квадратных метров. Начальная цена — от 13 200 до 21 600 рублей», — указано в карточке торгов.

Победители смогут вести бизнес в течение шести месяцев. Как отмечается в документации, лоты расположены в районе спуска с Масловского взвоза и Вознесенской набережной.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени четыре участка набережной реки Тура выставлены на аукцион для аренды под торговлю с автопавильонов. Информация об этом опубликована на официальном сайте проведения аукционов. Начальная стоимость аренды варьируется от 13 200 до 21 600 рублей. «Участки набережной правого берега реки Тура в Тюмени. Четыре лота по 16 квадратных метров. Начальная цена — от 13 200 до 21 600 рублей», — указано в карточке торгов. Победители смогут вести бизнес в течение шести месяцев. Как отмечается в документации, лоты расположены в районе спуска с Масловского взвоза и Вознесенской набережной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...