22 апреля 2025

Курганская Госавтоинспекция ищет на работу женщин с сильным характером

Курганская ГАИ приглашает на должность инспектора дорожно-патрульной службы
© Служба новостей «URA.RU»
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В ведомстве подчеркнули, что на службу приглашаются молодые люди и девушки до 40 лет
В ведомстве подчеркнули, что на службу приглашаются молодые люди и девушки до 40 лет Фото:

Курганская Госавтоинспекция объявила о наборе на должность инспектора дорожно-патрульной службы, уделяя особое внимание привлечению женщин с сильным характером. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. 

«Служба в Госавтоинспекции для женщин с сильным характером», — пишет организация. В ведомстве подчеркнули, что на службу приглашаются молодые люди и девушки до 40 лет, способные по своим волевым и физическим качествам исполнять обязанности инспектора ДПС. По вопросам трудоустройства можно обратиться в отдел Госавтоинспекции по телефонам: 8 (3522) 77- 51-83; 8 (3522) 77-51-37; 7 919 571-11-71.

Ранее в Курганской области сотрудники Госавтоинспекции возобновили патрулирование на мотоциклах BMW, чтобы усилить контроль за безопасностью на дорогах в весенне-летний период. Мотопатрули уделяют особое внимание выявлению нетрезвых водителей и несовершеннолетних за рулем.

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Курганская Госавтоинспекция объявила о наборе на должность инспектора дорожно-патрульной службы, уделяя особое внимание привлечению женщин с сильным характером. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.  «Служба в Госавтоинспекции для женщин с сильным характером», — пишет организация. В ведомстве подчеркнули, что на службу приглашаются молодые люди и девушки до 40 лет, способные по своим волевым и физическим качествам исполнять обязанности инспектора ДПС. По вопросам трудоустройства можно обратиться в отдел Госавтоинспекции по телефонам: 8 (3522) 77- 51-83; 8 (3522) 77-51-37; 7 919 571-11-71. Ранее в Курганской области сотрудники Госавтоинспекции возобновили патрулирование на мотоциклах BMW, чтобы усилить контроль за безопасностью на дорогах в весенне-летний период. Мотопатрули уделяют особое внимание выявлению нетрезвых водителей и несовершеннолетних за рулем.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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