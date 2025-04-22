Курганская Госавтоинспекция ищет на работу женщин с сильным характером

Курганская Госавтоинспекция объявила о наборе на должность инспектора дорожно-патрульной службы, уделяя особое внимание привлечению женщин с сильным характером. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Служба в Госавтоинспекции для женщин с сильным характером», — пишет организация. В ведомстве подчеркнули, что на службу приглашаются молодые люди и девушки до 40 лет, способные по своим волевым и физическим качествам исполнять обязанности инспектора ДПС. По вопросам трудоустройства можно обратиться в отдел Госавтоинспекции по телефонам: 8 (3522) 77- 51-83; 8 (3522) 77-51-37; 7 919 571-11-71.
Ранее в Курганской области сотрудники Госавтоинспекции возобновили патрулирование на мотоциклах BMW, чтобы усилить контроль за безопасностью на дорогах в весенне-летний период. Мотопатрули уделяют особое внимание выявлению нетрезвых водителей и несовершеннолетних за рулем.
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