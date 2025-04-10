В Кургане полицейские начали патрулировать улицы на мотоциклах BMW

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Мотопатрули в Кургане будут ловить несовершеннолетних гонщиков и лихачей
Мотопатрули в Кургане будут ловить несовершеннолетних гонщиков и лихачей Фото:

В Курганской области сотрудники Госавтоинспекции вновь приступили к несению службы на патрульных мотоциклах. Об этом сообщили в telegram-канале регионального управления МВД. Возвращение мобильных экипажей направлено на усиление контроля за безопасностью на дорогах в весенне-летний период.

«Мотопатрули следят за соблюдением ПДД, оперативно реагируют на опасные маневры и нарушения, особенно в плотном городском потоке. Основное внимание инспекторы уделяют борьбе с нетрезвыми водителями, а также несовершеннолетними, которые управляют мотоциклами без прав», — указано в канале «Полиция Курганской области».

Для службы используются мотоциклы BMW, оснащенные современным оборудованием: проблесковыми маяками, багажными отсеками, подогревом ручек и сидений, а также мощным двигателем объемом 750 кубов. Такая техника позволяет быстро догонять нарушителей и эффективно патрулировать улицы.

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В Курганской области сотрудники Госавтоинспекции вновь приступили к несению службы на патрульных мотоциклах. Об этом сообщили в telegram-канале регионального управления МВД. Возвращение мобильных экипажей направлено на усиление контроля за безопасностью на дорогах в весенне-летний период. «Мотопатрули следят за соблюдением ПДД, оперативно реагируют на опасные маневры и нарушения, особенно в плотном городском потоке. Основное внимание инспекторы уделяют борьбе с нетрезвыми водителями, а также несовершеннолетними, которые управляют мотоциклами без прав», — указано в канале «Полиция Курганской области». Для службы используются мотоциклы BMW, оснащенные современным оборудованием: проблесковыми маяками, багажными отсеками, подогревом ручек и сидений, а также мощным двигателем объемом 750 кубов. Такая техника позволяет быстро догонять нарушителей и эффективно патрулировать улицы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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