20 августа 2025

«Космическая медуза» в небе: пермяки делятся кадрами летящей ракеты с Байконура. Фото, видео

След от ракеты «Союз» заметили в небе над Пермским краем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Полет ракеты заметили жители нескольких российских регионов
Полет ракеты заметили жители нескольких российских регионов Фото:

Запущенная с Байконура ракета «Союз-2.1Б» с аппаратом «Бион-М» №2 попала в объектив жителей Прикамья. Фото- и видеоматериалы URA.RU передали подписчики.

«Судя по комментариям, ракету видели над Пермью, Кукуштаном, Култаево, Краснокамском, Очером, Добрянкой, Верещагино, Гайнами и Соликамском», — поясняет корреспондент агентства. Само явление напоминало мчащуюся по небу яркую звезду с широким хвостом.

Яркий огненный шар — момент отделения второй ступени. Эксперты в шутку называют это «космической медузой».

URA.RU уже рассказывало, что на борту находятся мыши, дрозофилы, мхи, образцы зерновых культур и семена растений. «Бион-М» №2 пробудет на орбите около месяца. Ученые исследуют влияние невесомости и радиации на живые организмы и материалы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Запущенная с Байконура ракета «Союз-2.1Б» с аппаратом «Бион-М» №2 попала в объектив жителей Прикамья. Фото- и видеоматериалы URA.RU передали подписчики. «Судя по комментариям, ракету видели над Пермью, Кукуштаном, Култаево, Краснокамском, Очером, Добрянкой, Верещагино, Гайнами и Соликамском», — поясняет корреспондент агентства. Само явление напоминало мчащуюся по небу яркую звезду с широким хвостом. Яркий огненный шар — момент отделения второй ступени. Эксперты в шутку называют это «космической медузой». URA.RU уже рассказывало, что на борту находятся мыши, дрозофилы, мхи, образцы зерновых культур и семена растений. «Бион-М» №2 пробудет на орбите около месяца. Ученые исследуют влияние невесомости и радиации на живые организмы и материалы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...