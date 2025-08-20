Запущенная с Байконура ракета «Союз-2.1Б» с аппаратом «Бион-М» №2 попала в объектив жителей Прикамья. Фото- и видеоматериалы URA.RU передали подписчики.
«Судя по комментариям, ракету видели над Пермью, Кукуштаном, Култаево, Краснокамском, Очером, Добрянкой, Верещагино, Гайнами и Соликамском», — поясняет корреспондент агентства. Само явление напоминало мчащуюся по небу яркую звезду с широким хвостом.
Яркий огненный шар — момент отделения второй ступени. Эксперты в шутку называют это «космической медузой».
URA.RU уже рассказывало, что на борту находятся мыши, дрозофилы, мхи, образцы зерновых культур и семена растений. «Бион-М» №2 пробудет на орбите около месяца. Ученые исследуют влияние невесомости и радиации на живые организмы и материалы.
