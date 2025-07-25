Ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» успешно стартовала в 08:54 по московскому времени с космодрома Восточный. На борту ракеты находятся гелиогеофизические аппараты «Ионосфера-М» № 3 и № 4, а также 18 малых спутников различного назначения.
Основная задача спутников «Ионосфера-М» — проведение наблюдений за физическими явлениями в ионосфере Земли, возникающими под влиянием природных и антропогенных факторов. Трансляция запуска ракеты шла на телеканале «Мир».
На орбиты также отправлены 18 малых космических аппаратов, в том числе девять спутников разработки компании «Геоскан». Эти устройства займутся фотографированием поверхности Земли, мониторингом местоположения воздушных и морских судов, а также исследованием процессов в космосе. Запуск новых спутников позволит расширить возможности дистанционного зондирования и повысить качество наблюдений за состоянием окружающей среды и атмосферными явлениями.
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