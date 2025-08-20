Россия запустила в космос десятки мышей и полторы тысячи мух

С космодрома Байконур 20 августа произведен запуск биоспутника «Бион-М» № 2. Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса. Аппарат доставит на орбиту широкий спектр биологических объектов и экспериментальных материалов.

«На борту аппарата будут находиться 75 мышей, мухи дрозофилы, клеточные культуры, растения, образцы зерновых, зернобобовых и технических культур, а также семена растений, выращенных из семян, летавших на аппаратах „Бион-М“ №1 и „Фотон-М“ №4. Кроме того, в космос отправят грибы, лишайники, микроорганизмы, бактерии и другие материалы», — говорится в сообщении госкорпорации в официальном telegram-канале.

По данным Роскосмоса, спутник выведут на солнечно-синхронную орбиту с высотой от 370 до 380 километров и наклонением 96,62 градуса. Специалисты отмечают, что уровень радиации на этой орбите примерно на 30% выше, чем на орбите Международной космической станции. Масса космического аппарата составляет до 6,4 тонны. Планируется, что «Бион-М» № 2 пробудет на орбите около месяца.

Миссия направлена на проведение комплексных исследований влияния невесомости и радиации на живые организмы и материалы. Полученные данные планируется использовать для разработки новых технологий жизнеобеспечения и медицинских решений для космонавтики и земных условий.

Ранее, 15 августа, с космодрома Восточный был осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с аппаратами «Ионосфера-М» и 18 малыми спутниками для геофизических и экологических исследований. Таким образом, запуск «Бион-М» № 2 продолжает серию российских космических миссий, направленных на изучение влияния космических факторов на Землю и живые организмы.

