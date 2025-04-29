В Кургане решили, в каком формате проводить «Бессмертный полк»

Власти Кургана заблаговременно начали подготовку к празднованию Дня Победы и работают над организацией «Бессмертного полка», который пройдет 9 Мая. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы города Антон Науменко на пресс-конференции, посвященной майским праздникам, передает корреспондент URA.RU.
«Что касается 9 мая, надо отдать должное, мы готовиться к нему начали заранее, у нас еженедельно проводятся совещания, на которых мы отрабатываем вопросы по безопасности, по украшению города. Также у нас прорабатывается вопрос по организации „Бессмертного полка“», — рассказал Науменко. Корреспондент уточнил, что власти сообщают, что акция состоится в Кургане в формате оффлайн.
В Кургане 1 мая на Троицкой площади пройдут праздничные мероприятия: в 20:00 начнет выступление ансамбль «Цветень», в 20:30 состоится концерт заслуженной артистки РФ Пелагеи, а завершатся торжества праздничным салютом в 21:30, сообщает пресс-служба городской администрации. Кроме того, в рамках майских праздников в городе запланированы тематические вечеринки и театральные постановки на различных площадках.
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