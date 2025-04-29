29 апреля 2025

В Кургане решили, в каком формате проводить «Бессмертный полк»

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы смогут принять участие в акции «Бессмертный полк», пройдя по улицам города
Курганцы смогут принять участие в акции «Бессмертный полк», пройдя по улицам города Фото:
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День Победы-2025 в Кургане

Власти Кургана заблаговременно начали подготовку к празднованию Дня Победы и работают над организацией «Бессмертного полка», который пройдет 9 Мая. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы города Антон Науменко на пресс-конференции, посвященной майским праздникам, передает корреспондент URA.RU.

«Что касается 9 мая, надо отдать должное, мы готовиться к нему начали заранее, у нас еженедельно проводятся совещания, на которых мы отрабатываем вопросы по безопасности, по украшению города. Также у нас прорабатывается вопрос по организации „Бессмертного полка“», — рассказал Науменко. Корреспондент уточнил, что власти сообщают, что акция состоится в Кургане в формате оффлайн.

В Кургане 1 мая на Троицкой площади пройдут праздничные мероприятия: в 20:00 начнет выступление ансамбль «Цветень», в 20:30 состоится концерт заслуженной артистки РФ Пелагеи, а завершатся торжества праздничным салютом в 21:30, сообщает пресс-служба городской администрации. Кроме того, в рамках майских праздников в городе запланированы тематические вечеринки и театральные постановки на различных площадках.

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Власти Кургана заблаговременно начали подготовку к празднованию Дня Победы и работают над организацией «Бессмертного полка», который пройдет 9 Мая. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы города Антон Науменко на пресс-конференции, посвященной майским праздникам, передает корреспондент URA.RU. «Что касается 9 мая, надо отдать должное, мы готовиться к нему начали заранее, у нас еженедельно проводятся совещания, на которых мы отрабатываем вопросы по безопасности, по украшению города. Также у нас прорабатывается вопрос по организации „Бессмертного полка“», — рассказал Науменко. Корреспондент уточнил, что власти сообщают, что акция состоится в Кургане в формате оффлайн. В Кургане 1 мая на Троицкой площади пройдут праздничные мероприятия: в 20:00 начнет выступление ансамбль «Цветень», в 20:30 состоится концерт заслуженной артистки РФ Пелагеи, а завершатся торжества праздничным салютом в 21:30, сообщает пресс-служба городской администрации. Кроме того, в рамках майских праздников в городе запланированы тематические вечеринки и театральные постановки на различных площадках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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