Курганцев ожидает праздничный салют после концерта Пелагеи на 1 мая

Праздничный салют будет в 21:30
В Кургане на 1 мая будет праздничный салют. Он пройдет после концерта Пелагеи на Троицкой площади в 21:30. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования города.
«В 20:00 для горожан выступит ансамбль „Цветень“, а в 20:30 пройдет праздничный концерт заслуженной артистки Российской Федерации Пелагеи. В 21:30 — праздничный салют», — пишет ведомство.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на первомайских праздниках пройдут тематические вечеринки и спектакли. Мероприятия пройдут в парке, театре и филармонии.
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