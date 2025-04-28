28 апреля 2025

Курганцев ожидает праздничный салют после концерта Пелагеи на 1 мая

© Служба новостей «URA.RU»
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Праздничный салют будет в 21:30
Праздничный салют будет в 21:30 Фото:

В Кургане на 1 мая будет праздничный салют. Он пройдет после концерта Пелагеи на Троицкой площади в 21:30. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования города.

«В 20:00 для горожан выступит ансамбль „Цветень“, а в 20:30 пройдет праздничный концерт заслуженной артистки Российской Федерации Пелагеи. В 21:30 — праздничный салют», — пишет ведомство.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на первомайских праздниках пройдут тематические вечеринки и спектакли. Мероприятия пройдут в парке, театре и филармонии.

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В Кургане на 1 мая будет праздничный салют. Он пройдет после концерта Пелагеи на Троицкой площади в 21:30. Об этом сообщает пресс-служба муниципального образования города. «В 20:00 для горожан выступит ансамбль „Цветень“, а в 20:30 пройдет праздничный концерт заслуженной артистки Российской Федерации Пелагеи. В 21:30 — праздничный салют», — пишет ведомство. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане на первомайских праздниках пройдут тематические вечеринки и спектакли. Мероприятия пройдут в парке, театре и филармонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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