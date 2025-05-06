Вейпы — оружие геноцида

Губернатор Вологодской области хочет запретить вейпы
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Власти региона планируют тщательно проверять магазины, реализующие вейпы
Власти региона планируют тщательно проверять магазины, реализующие вейпы Фото:

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов выступил с резкой критикой вейпов и никотинсодержащей продукции. Он пообещал бороться с продажей вейпов в регионе столь же активно, как ранее противодействовал реализации алкоголя.

«Это, так же как и алкоголь, является оружием геноцида против людей, в первую очередь молодых», — заявил Филимонов в интервью РБК. В условиях отсутствия прямых полномочий, власти региона планируют тщательно проверять магазины, реализующие вейпы и смежную продукцию, на предмет возможных нарушений. Губернатор подчеркнул намерение добиваться передачи регионам права самостоятельно регулировать продажу и ограничивать места торговли подобными товарами, вплоть до полного запрета.

С первого марта в Вологодской области действует ограничение на продажу алкоголя в будние дни — разрешено покупать спиртное только с 12:00 до 14:00. Однако на вейпы и табачные изделия региональные власти не имеют аналогичных полномочий. Законодательное собрание Вологодской области уже внесло в Государственную думу законопроект, предусматривающий расширение полномочий субъектов РФ в сфере ограничения продажи никотинсодержащей продукции. Однако документ пока не прошел первое чтение.

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Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов выступил с резкой критикой вейпов и никотинсодержащей продукции. Он пообещал бороться с продажей вейпов в регионе столь же активно, как ранее противодействовал реализации алкоголя. «Это, так же как и алкоголь, является оружием геноцида против людей, в первую очередь молодых», — заявил Филимонов в интервью РБК. В условиях отсутствия прямых полномочий, власти региона планируют тщательно проверять магазины, реализующие вейпы и смежную продукцию, на предмет возможных нарушений. Губернатор подчеркнул намерение добиваться передачи регионам права самостоятельно регулировать продажу и ограничивать места торговли подобными товарами, вплоть до полного запрета. С первого марта в Вологодской области действует ограничение на продажу алкоголя в будние дни — разрешено покупать спиртное только с 12:00 до 14:00. Однако на вейпы и табачные изделия региональные власти не имеют аналогичных полномочий. Законодательное собрание Вологодской области уже внесло в Государственную думу законопроект, предусматривающий расширение полномочий субъектов РФ в сфере ограничения продажи никотинсодержащей продукции. Однако документ пока не прошел первое чтение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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