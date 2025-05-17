Главный по митингам уходит из полиции Екатеринбурга

Подполковник Бардышев покидает УМВД по Екатеринбургу

18 мая 2025 в 15:10 Размер текста - 17 +

Дмитрий Бардышев служит в звании подполковника Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Из екатеринбургского УМВД решил уйти начальник отдела охраны общественного порядка подполковник Дмитрий Бардышев. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Бардышев сейчас в отпуске, выходить из него не собирается», — уточнил собеседник. По его данным, «причина та же, что у многих других» — дефицит кадров, не позволяющий качественно выполнять задачи, а также якобы «не всегда адекватные требования от начальства». URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД, ответ будет опубликован, как только поступит. В обязанности Бардышева входит поддержание порядка во время митингов, пикетов, а также обеспечение безопасности на других массовых мероприятиях. Фамилия Бардышева стала широко известна в 2021 году. Он стал потерпевшим после несанкционированной акции в поддержку блогера-оппозиционера Алексея Навального (был включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, умер в феврале 2024-го). На митинге собралось более трех тысяч человек. Один из них — Эльвар Гулиев — схватил Бардышева за руку и оставил ему синяк. После этого против Гулиева возбудили дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия к сотруднику полиции). В суде Бардышев говорил, что от действий Гулиева «испытывал физическую боль, но не сильную». Подсудимый вину признал, ему назначили штраф в 40 тысяч рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из екатеринбургского УМВД решил уйти начальник отдела охраны общественного порядка подполковник Дмитрий Бардышев. Об этом URA.RU сообщил источник в силовой среде. «Бардышев сейчас в отпуске, выходить из него не собирается», — уточнил собеседник. По его данным, «причина та же, что у многих других» — дефицит кадров, не позволяющий качественно выполнять задачи, а также якобы «не всегда адекватные требования от начальства». URA.RU обратилось за комментарием в пресс-группу городского УМВД, ответ будет опубликован, как только поступит. В обязанности Бардышева входит поддержание порядка во время митингов, пикетов, а также обеспечение безопасности на других массовых мероприятиях. Фамилия Бардышева стала широко известна в 2021 году. Он стал потерпевшим после несанкционированной акции в поддержку блогера-оппозиционера Алексея Навального (был включен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, умер в феврале 2024-го). На митинге собралось более трех тысяч человек. Один из них — Эльвар Гулиев — схватил Бардышева за руку и оставил ему синяк. После этого против Гулиева возбудили дело по ч.1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия к сотруднику полиции). В суде Бардышев говорил, что от действий Гулиева «испытывал физическую боль, но не сильную». Подсудимый вину признал, ему назначили штраф в 40 тысяч рублей.