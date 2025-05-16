16 мая 2025

Человек погиб при пожаре в свердловском поселке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На борьбу с огнем прибыли три единцы пожарной техники
На борьбу с огнем прибыли три единцы пожарной техники Фото:

В поселке Кедровка на территории коллективного сада №23 Юбилейный произошел пожар, в котором погиб один человек. Информация об этом появилась в telegram-канале «Березовский. Сила БГО».

«По предварительной информации, при пожаре погиб человек. На месте работали три единицы техники», — говорится в сообщении.

Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС Свердловской области. Ответ ожидается.

Ранее в одной из многоэтажек Екатеринбурга вспыхнула квартира. Двух пострадавших с ожогами и отравлением увезли на скорой.

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В поселке Кедровка на территории коллективного сада №23 Юбилейный произошел пожар, в котором погиб один человек. Информация об этом появилась в telegram-канале «Березовский. Сила БГО». «По предварительной информации, при пожаре погиб человек. На месте работали три единицы техники», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС Свердловской области. Ответ ожидается. Ранее в одной из многоэтажек Екатеринбурга вспыхнула квартира. Двух пострадавших с ожогами и отравлением увезли на скорой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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