На борьбу с огнем прибыли три единцы пожарной техники
В поселке Кедровка на территории коллективного сада №23 Юбилейный произошел пожар, в котором погиб один человек. Информация об этом появилась в telegram-канале «Березовский. Сила БГО».
«По предварительной информации, при пожаре погиб человек. На месте работали три единицы техники», — говорится в сообщении.
Корреспондент URA.RU направил запрос в МЧС Свердловской области. Ответ ожидается.
Ранее в одной из многоэтажек Екатеринбурга вспыхнула квартира. Двух пострадавших с ожогами и отравлением увезли на скорой.
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