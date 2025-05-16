16 мая 2025

Паводок пришел еще в один город ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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В Мегионе за сутки затопило 15 участков
В Мегионе за сутки затопило 15 участков Фото:

В Мегионе (ХМАО) за прошедшие сутки затопленными из-за паводка оказались 15 приусадебных участков. Об этом сообщили в окружном Управлении МЧС.

«На реке Обь в городе Мегион частично затоплены 15 приусадебных участков (за сутки + 15 участков). Жилые дома не затоплены, нарушения жизнедеятельности населения нет», — сообщается на сайте ведомства.

В Нижневартовске частично затопленными остаются 10 участков и две автодороги. А в Сургуте территории уже начали освобождаться от воды, а уровень воды в Оби растет медленнее — от 3 до 7 сантиметров в сутки.

Ранее в Нижневартовске предупреждали о возможном подтоплении до 300 дачных участков при дальнейшем подъеме уровня воды в Оби, как это уже происходило в прошлом году. Тогда при достижении критических отметок под воду ушли 21 садовое товарищество, а режим ЧС вводится при уровне воды 9,8 метра. Прогнозы специалистов зависят от погодных и гидрологических условий и могут меняться.

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В Мегионе (ХМАО) за прошедшие сутки затопленными из-за паводка оказались 15 приусадебных участков. Об этом сообщили в окружном Управлении МЧС. «На реке Обь в городе Мегион частично затоплены 15 приусадебных участков (за сутки + 15 участков). Жилые дома не затоплены, нарушения жизнедеятельности населения нет», — сообщается на сайте ведомства. В Нижневартовске частично затопленными остаются 10 участков и две автодороги. А в Сургуте территории уже начали освобождаться от воды, а уровень воды в Оби растет медленнее — от 3 до 7 сантиметров в сутки. Ранее в Нижневартовске предупреждали о возможном подтоплении до 300 дачных участков при дальнейшем подъеме уровня воды в Оби, как это уже происходило в прошлом году. Тогда при достижении критических отметок под воду ушли 21 садовое товарищество, а режим ЧС вводится при уровне воды 9,8 метра. Прогнозы специалистов зависят от погодных и гидрологических условий и могут меняться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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