Паводок пришел еще в один город ХМАО

В Мегионе (ХМАО) за прошедшие сутки затопленными из-за паводка оказались 15 приусадебных участков. Об этом сообщили в окружном Управлении МЧС.
«На реке Обь в городе Мегион частично затоплены 15 приусадебных участков (за сутки + 15 участков). Жилые дома не затоплены, нарушения жизнедеятельности населения нет», — сообщается на сайте ведомства.
В Нижневартовске частично затопленными остаются 10 участков и две автодороги. А в Сургуте территории уже начали освобождаться от воды, а уровень воды в Оби растет медленнее — от 3 до 7 сантиметров в сутки.
Ранее в Нижневартовске предупреждали о возможном подтоплении до 300 дачных участков при дальнейшем подъеме уровня воды в Оби, как это уже происходило в прошлом году. Тогда при достижении критических отметок под воду ушли 21 садовое товарищество, а режим ЧС вводится при уровне воды 9,8 метра. Прогнозы специалистов зависят от погодных и гидрологических условий и могут меняться.
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