В Нижневартовске (ХМАО) предупредили о возможном подтоплении 300 дачных участков в случае подъема уровня воды в Оби. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил директор городского управления по делам ГО и ЧС Вадим Татаренков.
«На сегодня уровень воды составляет девять метров восемь сантиметров, за сутки прибавилось четыре сантиметра. Если дойдет до отметки 9,10–9,12 метра, начнется подтопление отдельных участков, расположенных близко к реке Обь и протокам. При уровне 9,50 возможна ситуация, аналогичная прошлому году, когда было затоплено 21 садовое товарищество, это порядка 300 дачных участков», — сказал Татаренков. Режим чрезвычайной ситуации, как пояснил директор управления ГО и ЧС, вводится при достижении уровня воды девять метров 80 сантиметров.
По словам эксперта, дополнительный приток воды дают малые реки и ручьи, впадающие в Обь выше по течению. «В верхнем течении Оби вода упала на полтора метра. В Югре приток дают маленькие речушки — Кеть, Тым, Вах, Парабель, Васюган», — отметил он. Положительным фактором, по мнению эксперта, стал ранний ледоход на Оби, который сейчас дошел до ЯНАО. После выхода льда в Обскую губу (место впадения реки в Карское море) уровень воды может снизиться.
Управление ГО и ЧС Нижневартовска опирается на данные специализированной организации по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — окружного гидрометцентра. Собеседник агентства подчеркнул, что прогнозы носят вероятностный характер и могут меняться в зависимости от непредсказуемых природных факторов, в том числе от погодных и гидрологических условий.
Ранее URA.RU писало, что из поселений Сургутского района ХМАО эвакуированы 15 человек, включая семерых детей. Причиной стала угроза затопления жилых домов из-за подъема уровня воды в реке Большой Юган.
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