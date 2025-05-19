Финские таможенники хотят открыть границу с Россией

В Финляндии заявили о необходимости принятия долгосрочного решения по поводу функционирования границы с Россией и, одновременно, о необходимости открыть хотя бы один из пограничных переходов, поскольку это улучшило бы ситуацию с финской экономикой. Об этом заявили глава Таможенной службы Финляндии Сами Ракшит и главный доверенный представитель Профсоюза таможенников Яри Ниеминен.
«Необходимо принимать долгосрочные решения. Будь то в направлении открытия или постоянного закрытия. Терпение персонала не бесконечно», — подчеркнул Сами Ракшит. Вместе с тем, Яри Ниеминен выразил мнение, что финскому правительству следовало бы рассмотреть возможность открыть один из пограничных переходов на восточной границе и оценить ситуацию на практике. «Российское грузовое железнодорожное сообщение все это время работало хорошо», — отметил он. Их слова передает финское издание Yle.
Согласно информации издания, из-за закрытия восточной границы Финляндии таможенная служба ежемесячно несет дополнительные расходы, превышающие полмиллиона евро. Значительная часть средств уходит на перевод сотрудников с восточных пунктов пропуска в другие регионы страны, включая выплаты командировочных и суточных. Некоторые таможенники уже почти два года работают в разъездах или удаленно, часть персонала переведена в порты и аэропорты. Ведомство также вынуждено арендовать морские контейнеры для проведения собеседований с просителями убежища в рамках подготовки к исполнению нового законодательства о выдворении. Несмотря на длительное закрытие границы, массовых увольнений не производилось — в случае открытия пунктов пропуска руководство не хочет остаться без квалифицированных сотрудников.
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