Власти нашли виновных в перебоях с электричеством на юге России

Власти предотвратят перебои электричества в южных регионах России летом. Премьер-министру Михаилу Мишустину доложили на заседании правительства 29 мая, что на Северном Кавказе, в новых регионах и Юго-Восточной Сибири ввели запрет на майнинг криптовалюты во избежание веерных отключений электроэнергии. Как объяснили эксперты URA.RU, добыча виртуальных денег нужна для внешних торговых операций, поэтому она растет, но власти регулируют деятельность криптоферм, чтобы они не забирали мощности у обычных потребителей.
Мишустин на заседании взял слово первым. Премьер сообщил о планах правительства подробно обсудить предстоящие задачи в отрасли жилищно-коммунального хозяйства и электроэнергетики. Он попросил министра энергетики Сергея Цивилева рассказать о подготовке всей инфраструктуры к новому сезону.
Тот сообщил главе правительства, что в энергосистемах Северного Кавказа и новых регионов с 1 ноября 2024 года ввели запрет на майнинг криптовалюты до 2030 года. В дефицитных энергорайонах юго-восточной части Сибири запрет будет до 2031 года, уточнил он. «При прохождении этого ОЗП готовились к уже начавшемуся в нашей классификации весенне-летнему периоду. В отдельных регионах он характеризуется большой нагрузкой на энергосистему. В Объединенной энергетической системе Юга потребление мощности прогнозируется на уровне 23 ГВт, что превысит показатель прошлого года почти на 8%», — уточнил Цивилев и заверил, что последствия для населения от этих нагрузок сведут к минимуму.
Мишустин, заслушав доклад, попросил членов правительства сделать все необходимое, чтобы жилищно-коммунальное хозяйство и энергетический комплекс работали без сбоев, надежно обеспечивали водой, теплом, электричеством дома и квартиры как в крупных городах, так и в небольших поселках. «Прошу на личном контроле, уважаемые руководители федеральных органов исполнительной власти, докладчики, держать все вопросы», — сказал премьер.
Власти запретили майнинг в южных регионах России, чтобы курортный сезон прошел там в штатном режиме без веерных отключений электроэнергии, как было летом 2024 года, объяснил директор Фонда энергетического развития Андрей Листовский. Тогда в энергосистеме Юга России из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС ввели ограничения потребления на 1,5 ГВт.
Это привело к тому, что в Краснодаре, например, отключилось 40% энергосистемы. В городе произошла авария на 103 трансформаторах, из-за чего не работали 150 светофоров, встало движение автомобилей, трамваев и троллейбусов, были перебои и в мобильной связи.
«На юго-западе Краснодарского края, в районе Сочи и Геленджика, ощущается нехватка электроэнергии, потому что мы запитываем еще новые регионы и Крым. Туристические предприятия здесь каждый сезон вводят в строй много энергоемких объектов, в том числе связанных с охлаждением и кондиционированием. Летом это все начинает одновременно работать и потреблять много электроэнергии, резко увеличивая нагрузку на электросети, поэтому запрет майнинга со стороны властей в этих районах — логичная и необходимая мера, которая снизит число перебоев со снабжением», — отметил эксперт.
Сейчас региону, по словам Листовского, нужно дополнительно около 10 ГВт — это примерно 10 атомных энергоблоков. «И такие мощности будут вводиться. Не зря власти поставили срок в пять лет. Во-первых, мы собираемся чуть позднее запускать Запорожскую АЭС. Во-вторых, монтируются несколько линий электропередач, которые позволят перебросить на юг мощности из центральных регионов России, где АЭС вырабатывают достаточно энергии. В-третьих, дополнительные киловатты будут вырабатывать в Крыму», — сообщил специалист.
Что касается юго-восточной части Сибири, там запрет на майнинг нужен, поскольку в регионе строят много новых предприятий и активизируют добычу нефти и газа. В этих отраслях задействовано энергоемкое оборудование, которое также повышает нагрузку на электросети, дополнил Листовский. Проблема с добычей криптовалюты здесь, как и на юге России, насущная. В Иркутской области она спровоцировала спор местных энергетиков с губернатором Игорем Кобзевым, который добивался ограничения майнинга в регионе, чтобы стоимость электроэнергии для населения не повышалась.
Майнинг криптовалюты в России растет, поскольку это перспективный способ получения валютной выручки для внешнеторговых операций в условиях санкций, но власти регулируют сферу, чтобы она не отбирала электроэнергию у обычных потребителей, комментирует член Российской ассоциации криптовалют и блокчейна Юрий Припачкин. «Отрасль инвестиционно привлекательная. Там вводятся новые мощности, а оттока капитала не наблюдается, поэтому потребление электроэнергии растет. Это требует вмешательства правительства для справедливого перераспределения мощностей», — резюмировал он.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.