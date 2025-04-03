В конфликт губернатора и компаний Дерипаски вмешались силовики

Пиарщик из структур миллиардера Олега Дерипаски, открыто конфликтующий с иркутским губернатором Игорем Кобзевым, получил обвинение в дискредитации армии. 1 апреля суд назначил заместителю гендиректора Иркутской электросетевой компании Алексею Дробашенко штраф, за которым может последовать и уголовное дело. В регионе происходящее трактуют как ответный удар Кобзева за интриги в канун предвыборной кампании. А федеральные политологи полагают, что процесс свидетельствует об ужесточении конфронтации.
Конфликт между энергетиками и Кобзевым вспыхнул в публичном поле после постановления правительства РФ в конце 2024 года, которое урезало нормативы энергопотребления. В Иркутской области, где отопительный сезон длится 240 дней в году, а газификация составляет лишь 2%, решение привело к росту недовольства из-за огромных переплат. Кобзев принялся лоббировать изменение нормативов для региона. В начале 2025 года губернатор добился минимальной нормы потребления более чем в семь тысяч кВт (а не в четыре, как было до этого).
Удешевление электричества не выгодно для энергетических предприятий, работающих на территории Иркутской области. Кроме того, Кобзев добивается ограничений майнерской деятельности и смены системообразующей сетевой организации (СТСО) на «Россети». Это напрямую задевает интересы миллиардера Дерипаски, который, по слухам, контролирует большое количество майнинговых ферм в регионе, а также владеет действующей СТСО — Иркутской электросетевой компанией.
Замгендиректора этой компании Алексей Дробашенко стал одним из ключевых акторов, интригующих против Игоря Кобзева. Он развернул свою деятельность в декабре 2024 года, когда глава региона начал лоббировать изменения дифференцированных тарифов на электроэнергию в Москве.
В декабре появился telegram-канал «Дежурный по Сибири». За публикацию на этом ресурсе и был осужден Алексей Дробашенко, что говорит о принадлежности канала. Автор принялся критиковать главу региона и выпускать расследования о его деятельности. Он также подсвечивал ключевые проблемы, связанные со сферой энергетики региона, и медийно лоббировал интересы Дерипаски. К примеру, вот как он отреагировал на новости о том, что регион будет платить за электричество по минимальным тарифам:
«Насчет приписывания „победы“ региону — не думаю. Решение правительства справедливое, учитывая бедность населения, низкие зарплаты и то, что на протяжении пяти лет губернатор Кобзев не сделал ни одного шага на пути к газификации региона», — пишет он в telegram-канале.
А так Дробашенко комментировал попытки Кобзева ограничить майнерскую деятельность: «Своими запретами белого майнинга Кобзев не приносит никакой пользы людям, но при этом наносит убытки крупнейшей электросетевой компании региона, которую сам же и назначил. Вредит, короче, как обычно».
В феврале Дробашенко посетил митинги КПРФ против дифтарифов, где первый секретарь обкома и депутат Госдумы Сергей Левченко публично критиковал Кобзева. Энергетик признался в симпатиях к коммунистам и заявил о вступлении в партию. Это дало почву для рассуждений о гипотетическом предвыборном союзе Дерипаски и Левченко, который в прошлом возглавлял Иркутскую область. Федеральные эксперты говорили URA.RU о том, что выдвижение Левченко против Кобзева на выборах-2025 при поддержке Дерипаски может стать серьезным вызовом для губернатора.
Накануне агентству стало известно о том, что на топ-менеджера Иркутской электросетевой компании завели административное дело о дискредитации армии. Поводом послужил пост, написанный в telegram-канале «Дежурный по Сибири» 6 января. В публикации Дробашенко, работавший ранее советником экс-замминистра обороны Руслана Цаликова, описывает становление российской армии.
«Когда Сергей Шойгу был назначен министром обороны, армии России в том ее могущественном виде, в каком она в 2022 году шагнула в свой трагический февраль, еще не существовало. Существовали тогда некие вооруженные силы РФ, — разграбленные, коррупционные, оборванные. „Армия России“, как бренд, состоялась именно при „Кужугетыче“, так уважительно его называли солдаты и офицеры», — сказано в посте.
Словосочетание «трагический февраль» стало поводом для коллективного заявления в прокуратуру. Его подписали координаторы штабов Национального освободительного движения (НОД) в Иркутской области — Алексей Бардов, Сергей Витязев, Татьяна Тюрина и Ирина Радзиевская. Копия обращения в прокуратуру есть в распоряжении агентства.
Их возмутили и другие строки об СВО из следующего абзаца: «Армия России строилась и наращивала свою мощь, как структура, предназначенная для ведения локальных войн, а не того масштабного безумия, в которое она оказалась ввергнута вместе со всей страной благодаря США и Европе. Созданная в мирное время армия России, — во многом, конечно, парадная и красивая структура (но всем же нравилась), — создавалась еще и как социальный лифт». Претензии возникли к словосочетаниям «масштабное безумие» и «парадная» армия.
Прокуратура отреагировала на жалобу и 28 марта составила протокол о нарушении, который направила в суд. И уже на 1 апреля судья назначил заседание. Подтверждающие документы есть в распоряжении агентства.
Суд над топ-менеджером длился более шести часов, хотя защита изначально закладывала полтора часа. Согласно данным Октябрьского районного суда города Иркутска, Дробашенко вынесено постановление о назначении административного наказания. Штраф составил 30 тысяч. Сам обвиняемый убежден, что это было лишь первое предупреждение, за которым может последовать и уголовное преследование. Ночью 2 апреля он записал видеообращение, в котором заявил, что обрушил рейтинг Кобзева на 10%, и губернатор продолжит «выдавливать» его из региона. Позже он удалил видеозапись.
Агентство связалось с заместителем губернатора Иркутской области, курирующим внутреннюю политику, Андреем Буневым. «Слышал об этой ситуации, но отношения к ней не имею. Я далек от того, чтобы сомневаться в объективности решения судов. Если есть сомнения в законности решения суда, надо идти во вторую и третью инстанцию и смотреть уже там», — сказал Бунев.
URA.RU также направило запросы в Иркутскую электросетевую компанию. На предприятии отказались от комментариев.
Политический активист и экс-кандидат в мэры Братска от КПРФ Елена Кутергина связывает происходящее с попыткой Кобзева "заткнуть рты" в преддверии избирательной кампании. По ее мнению, обвинения не объективны.
«На Алексея Дробашенко заведено совершенно дутое и не выдерживающие никакой критики административное дело о дискредитации армии. Причем, все чаще используется тема СВО в этом черном деле. Можете представить, друзья, до чего дошла „политика“ в Иркутской области, и что допускается администрацией Кобзева? Алексею Дробашенко и желаю победы в суде. Что касается Игоря Ивановича, то очевидно, что ему не на чем строить сейчас свою избирательную кампанию, кроме как на затыкании ртов», — заявляет Кутергина.
Внутриэлитные конфликты в Иркутской области выходят за пределы правового поля, полагает политолог Дмитрий Журавлев. «Применение санкций против человека, ведущего пиар-кампанию, говорит о том, что ситуация крайне жесткая. Возможно, противники губернатора перешли определенную правовую черту, и это было ответом. Но и подобные высказывания не могут пройти безнаказанно: Дробашенко воспринимается именно как представитель Дерипаски и ведет определенную политическую кампанию. И внимание, в первую очередь, привлекает его политическая позиция», — говорит Журавлев.
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