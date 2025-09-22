Российская подлодка «Архангельск» нанесла удар в Баренцевом море

Подлодка «Архангельск» успешно провела учения в Баренцевом море
Подлодка «Архангельск» успешно провела учения в Баренцевом море

Атомный подводный ракетный крейсер «Архангельск» Северного флота успешно выполнил пуск крылатой ракеты «Оникс» по морской цели в Баренцевом море. Об этом сообщает пресс-служба Северного флота.

«В рамках плановых мероприятий боевой подготовки атомный подводный ракетный крейсер „Архангельск“ Северного флота поразил в Баренцевом море мишень, имитирующую надводный корабль условного противника», — приводят слова пресс-службы РИА Новости. Поясняется, что стрельба проводилась на дистанции около 200 километров.

Экипаж подводного крейсера проявил высокий профессионализм при подготовке и проведении стрельбы. Представители Северного флота уточнили, что район проведения учений был заранее закрыт для гражданского судоходства и авиации, а безопасность обеспечивали корабли Кольской флотилии разнородных сил.

Ранее в сентябре 2025 года аналогичные учения с применением крылатых ракет «Оникс» и «Гранит» провели атомные подводные лодки «Красноярск» и «Омск» Тихоокеанского флота в Охотском море. Тогда стрельбы проходили в рамках масштабных командно-штабных учений по обороне морских коммуникаций на Дальнем Востоке, в которых участвовали также надводные корабли и авиация.

