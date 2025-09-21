«Корпорация СТС» опубликовала документы в опровержение претензий Генпрокуратуры

«Корпорация СТС» опубликовала ключевые документы, защищающие позицию компании в преддверии суда, стартующего в Екатеринбурге 22 сентября. Их можно увидеть на официальном сайте компании.Также документы опубликованы на официальном сайте АО «Облкоммунэнерго».
«В преддверии назначенного на 22 сентября судебного разбирательства по иску Генпрокуратуры о национализации активов, стремясь придать процессу максимальную прозрачность, группа компаний „Корпорация СТС“ обнародует отзыв АО „Облкоммунэнерго“, а также массив документов, опровергающий претензии ведомства», — говорится в заявлении корпорации.
В числе опубликованных документов: акт проверки Счетной палаты от 29.01.2016, письмо ФАС об отсутствии признаков нахождения Общества под контролем иностранного инвестора. Также можно ознакомиться с решением Арбитражного суда Свердловской области от 09.12.2016 по делу № А60-28994/2016, хронологией приватизации и слияния «Облкоммунэнерго» и распорядительными документами: официальными постановлениями, распоряжениями, директивами, приказами и протоколами заседаний, а также многим другим.
Генпрокуратура РФ 10 сентября подала иск в Ленинский суд Екатеринбурга с требованием обратить в доход государства имущество, связанное с «Корпорацией СТС» и рядом физических лиц. Представители надзорного органа заявили, что получение «Корпорацией СТС» объектов коммунальной инфраструктуры, а также лоббирование их интересов стало возможным благодаря их неформальным связям с властями регионов.
В самой компании с этим утверждением не согласны и утверждают, что «получение объектов энергетической инфраструктуры региона стало возможно ввиду строительства этих объектов в чистом поле, привлечения значительных объемов кредитов и огромной проделанной работе».
Что касается «Облкоммунэнерго», то оно дает менее 10% совокупной выручки, а на момент его реорганизации оно имело долги 3,5 млрд рублей и признаки банкротства. Инвесторы вложили в предприятие более 2 млрд рублей, это позволило восстановить его платежеспособность и рассчитаться с кредиторами.
Кроме того, группа компаний ежегодно вносит более 40 млрд рублей налогов в бюджеты всех уровней. Также она построила 10% современной российской генерации для сторонних заказчиков. Информация об этом опубликована на официальном сайте «Корпорации СТС».
