21 сентября 2025
20 сентября 2025

Площадь пожара в автоцентре Тюмени выросла в два раза

Площадь пожара выросла до 800 квадратных метров
Площадь пожара выросла до 800 квадратных метров

В Тюмени площадь возгорания в административном здании по улице Эрвье выросла с 400 до 800 квадратных метров. Как сообщили в Управлении МЧС региона, пожар удалось локализовать.

«Пожар локализован на площади 800 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», — сообщило ведомство в telegram-канале.

Возгорание произошло днем 21 сентября в здании автоцентра. Горела кровля. На месте работали 26 человек и девять единиц основной и специальной техники.

