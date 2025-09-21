Площадь пожара в автоцентре Тюмени выросла в два раза

Площадь пожара выросла до 800 квадратных метров
В Тюмени площадь возгорания в административном здании по улице Эрвье выросла с 400 до 800 квадратных метров. Как сообщили в Управлении МЧС региона, пожар удалось локализовать.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕВ Тюмени горит автоцентр. Видео
«Пожар локализован на площади 800 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет», — сообщило ведомство в telegram-канале.
Возгорание произошло днем 21 сентября в здании автоцентра. Горела кровля. На месте работали 26 человек и девять единиц основной и специальной техники.
