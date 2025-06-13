13 июня 2025
12 июня 2025

В Екатеринбурге выпала четверть месячной нормы осадков

В Екатеринбурге выпало четверть месячной нормы осадков
© Служба новостей «URA.RU»
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Вместе с ливнем свердловчани столкнулись с грозами
Вместе с ливнем свердловчани столкнулись с грозами Фото:

За один день в Екатеринбурге выпало 25% осадков из месячной нормы из-за сильного дождя 13 июня. Об этом сообщает «Уральский гидрометцентр».

«Сильные дожди днем 13 июня прошли в Екатеринбурге 18 мм (25% месячной нормы)», — говориться в сообщении гидрометцентра в их telegram-канале. Максимальное количество осадков выпало в Михайловске (25 мм). Также большое количество осадков из-за дождя выпало в Красноуфимске (19 мм).

В других городах Свердловской области дожди были менее интенсивными. Умеренные осадки наблюдались в Верхотурье и Алапаевске — по 8 мм, в Верхнем Дуброво выпало 4 мм. В Ревде, Ивделе и Кольцово зафиксировали от 2,7 до 3 мм осадков. В ряде населенных пунктов, таких как Тавда, Исток, Шамары и Гарьи, количество осадков не превысило 2 мм. Менее 1 мм дождя выпало в Кушве, Нижнем Тагиле и Артемовском.

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За один день в Екатеринбурге выпало 25% осадков из месячной нормы из-за сильного дождя 13 июня. Об этом сообщает «Уральский гидрометцентр». «Сильные дожди днем 13 июня прошли в Екатеринбурге 18 мм (25% месячной нормы)», — говориться в сообщении гидрометцентра в их telegram-канале. Максимальное количество осадков выпало в Михайловске (25 мм). Также большое количество осадков из-за дождя выпало в Красноуфимске (19 мм). В других городах Свердловской области дожди были менее интенсивными. Умеренные осадки наблюдались в Верхотурье и Алапаевске — по 8 мм, в Верхнем Дуброво выпало 4 мм. В Ревде, Ивделе и Кольцово зафиксировали от 2,7 до 3 мм осадков. В ряде населенных пунктов, таких как Тавда, Исток, Шамары и Гарьи, количество осадков не превысило 2 мм. Менее 1 мм дождя выпало в Кушве, Нижнем Тагиле и Артемовском.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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