Машины уже не едут, а плывут по Тюмени (архивное фото)
Затяжной ливень, который 19 июня пришел в Тюмень, затапливает проезжую часть. Об этом горожане сообщают в социальных сетях.
"По воде все плывут. Поэтому пробка", — сообщают тюменцы в telegram-канале "ЧС Тюмень".
На видео можно убедиться, что вода на дороге доходит легковым автомобилям практически до решеток радиаторов. Ранее URA.RU писало, что дождь в Тюмени прекратится около 14:00.
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