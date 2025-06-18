18 июня 2025

В Тюмени из-за ливня затопило дороги. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Машины уже не едут, а плывут по Тюмени (архивное фото)
Машины уже не едут, а плывут по Тюмени (архивное фото) Фото:

Затяжной ливень, который 19 июня пришел в Тюмень, затапливает проезжую часть. Об этом горожане сообщают в социальных сетях.

"По воде все плывут. Поэтому пробка", — сообщают тюменцы в telegram-канале "ЧС Тюмень". 

На видео можно убедиться, что вода на дороге доходит легковым автомобилям практически до решеток радиаторов. Ранее URA.RU писало, что дождь в Тюмени прекратится около 14:00.

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Затяжной ливень, который 19 июня пришел в Тюмень, затапливает проезжую часть. Об этом горожане сообщают в социальных сетях. "По воде все плывут. Поэтому пробка", — сообщают тюменцы в telegram-канале "ЧС Тюмень".  На видео можно убедиться, что вода на дороге доходит легковым автомобилям практически до решеток радиаторов. Ранее URA.RU писало, что дождь в Тюмени прекратится около 14:00.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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