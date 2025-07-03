03 июля 2025

В ХМАО изменилось расписание теплоходов из-за парада на воде

© Служба новостей «URA.RU»
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Теплоходы в ХМАО поменяют расписание из-за парада речных судов
Теплоходы в ХМАО поменяют расписание из-за парада речных судов Фото:

В Ханты-Мансийске 6 июля 2025 года изменится расписание движения пассажирских теплоходов из-за празднования Дня работников морского и речного флота. Об этом сообщил «Северречфлот» на своем официальном сайте.

«В связи с празднованием Дня работников морского и речного флота планируются изменения в расписании движения судов на маршрутах „Ханты-Мансийск — Троица“, „Ханты-Мансийск — Сургут — Банное“, „Ханты-Мансийск — Урманный“.  Рейс маршрута „Ханты-Мансийск — Сургут“ переносится с 09:00 на 13:00», — сообщили в компании.

Рейс из Ханты-Мансийска в Сургут отправится не в девять часов утра, как планировалось ранее, а в 13:00. Он прибудет на конечную точку маршрута в 20:55.

Маршруты до Троицы и Урманного сохраняют три рейса с остановками в населенных пунктах Луговской, Белогорье, Кирпичный, Кедровый и другие. Перенос касается только праздничного дня — это необходимо для проведения речного парада и праздничной программы, которая состоится в столице региона.

Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске ко Дню флота планируют устроить парад судов. Колонна кораблей и маломерных судов, украшенных флагами Российской Федерации и Ханты-Мансийска, пройдет по Иртышу вдоль набережной города.

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В Ханты-Мансийске 6 июля 2025 года изменится расписание движения пассажирских теплоходов из-за празднования Дня работников морского и речного флота. Об этом сообщил «Северречфлот» на своем официальном сайте. «В связи с празднованием Дня работников морского и речного флота планируются изменения в расписании движения судов на маршрутах „Ханты-Мансийск — Троица“, „Ханты-Мансийск — Сургут — Банное“, „Ханты-Мансийск — Урманный“.  Рейс маршрута „Ханты-Мансийск — Сургут“ переносится с 09:00 на 13:00», — сообщили в компании. Рейс из Ханты-Мансийска в Сургут отправится не в девять часов утра, как планировалось ранее, а в 13:00. Он прибудет на конечную точку маршрута в 20:55. Маршруты до Троицы и Урманного сохраняют три рейса с остановками в населенных пунктах Луговской, Белогорье, Кирпичный, Кедровый и другие. Перенос касается только праздничного дня — это необходимо для проведения речного парада и праздничной программы, которая состоится в столице региона. Ранее URA.RU писало, что в Ханты-Мансийске ко Дню флота планируют устроить парад судов. Колонна кораблей и маломерных судов, украшенных флагами Российской Федерации и Ханты-Мансийска, пройдет по Иртышу вдоль набережной города.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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