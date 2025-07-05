05 июля 2025

«Утонул автомобиль»: свердловский город ушел под воду после ливня. Фото, видео

В Каменске-Уральском затопило улицы
© Служба новостей «URA.RU»
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На проблемы с ливневками местные жители жалуются не первый год
На проблемы с ливневками местные жители жалуются не первый год Фото:

В Каменске-Уральском (Свердловская область) после сильного дождя затопило улицы. В одной из огромных луж застрял автомобиль. Кадрами с затопленными дорогами поделились местные жители.

«Снова подтопило дублер Суворова — после сильного дождя здесь образовалась огромная лужа, в которой застрял легковой автомобиль. Машину пришлось спасать с помощью пожарных», — сообщает telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский».

После дождей регулярно затапливает Добролюбова, Челябинскую, Шестакова и другие улицы. По словам местных жителей, все из-за ливневок, которые не справляются с обильными осадками.

Потоп на улицах Каменска-Уральского
Потоп на улицах Каменска-Уральского
Фото:

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В Каменске-Уральском (Свердловская область) после сильного дождя затопило улицы. В одной из огромных луж застрял автомобиль. Кадрами с затопленными дорогами поделились местные жители. «Снова подтопило дублер Суворова — после сильного дождя здесь образовалась огромная лужа, в которой застрял легковой автомобиль. Машину пришлось спасать с помощью пожарных», — сообщает telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский». После дождей регулярно затапливает Добролюбова, Челябинскую, Шестакова и другие улицы. По словам местных жителей, все из-за ливневок, которые не справляются с обильными осадками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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