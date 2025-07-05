В Каменске-Уральском (Свердловская область) после сильного дождя затопило улицы. В одной из огромных луж застрял автомобиль. Кадрами с затопленными дорогами поделились местные жители.
«Снова подтопило дублер Суворова — после сильного дождя здесь образовалась огромная лужа, в которой застрял легковой автомобиль. Машину пришлось спасать с помощью пожарных», — сообщает telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский».
После дождей регулярно затапливает Добролюбова, Челябинскую, Шестакова и другие улицы. По словам местных жителей, все из-за ливневок, которые не справляются с обильными осадками.
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