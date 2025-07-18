В ЕС передумали отключать Россию от SWIFT

Евросоюз в рамках 18-го пакета антироссийских санкций вводит полный запрет на финансовые операции с российскими банками. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Эстонии. Прежняя мера по отключению от системы SWIFT заменяется более жестким ограничением — теперь транзакции с российскими кредитными организациями полностью запрещены.
«В финансовом секторе прежняя мера по отключению российских банков от SWIFT была заменена полным запретом на транзакции, а в санкционный список было добавлено еще больше российских банков», — отмечается в сообщении эстонского ведомства. Заявление опубликовано на сайте МИД Эстонии.
Ранее государства-члены Евросоюза достигли соглашения по поводу введения 18-го по счету пакета санкций в отношении России. Новый санкционный комплекс предусматривает дополнительные ограничения для российских финансовых учреждений, а также распространяется на ряд китайских банков, подозреваемых в оказании поддержки Москве.
Существенным элементом новых санкций стало внесение в черный список 105 судов, которые, по данным европейских властей, используются для транспортировки российской нефти. Кроме того, новый пакет включает меры, затрагивающие газопроводы «Северный поток». Еще одной новацией стало введение ограничений в отношении зарубежных активов российских компаний, в частности, санкции коснутся нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии.
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