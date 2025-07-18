Каллас объявила о самом жестком пакете санкций против России

Страны-члены Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России. Новый пакет ограничительных мер стал самым масштабным за последнее время и включает ряд принципиально новых пунктов. Об этом сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.
«ЕС только что одобрил один из самых жестких на сегодняшний день пакетов санкций против России», — написала Каллас в социальной сети X. В свежем пакете санкций предусмотрены новые ограничения в отношении российских банков. Также ограничения затронут несколько китайских банков, оказывающих поддержку РФ.
Важной частью новых мер стало включение в санкционный список 105 судов, которые, по данным Брюсселя, связаны с транспортировкой российской нефти. В санкционный пакет вошли меры, касающиеся газопроводов «Северный поток». Еще одной новацией стал шаг против зарубежных активов российских компаний. ЕС вводит ограничения в отношении нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии.
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