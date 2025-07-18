Каллас объявила о самом жестком пакете санкций против России

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В свежем пакете санкций предусмотрены новые ограничения в отношении российских банков
В свежем пакете санкций предусмотрены новые ограничения в отношении российских банков Фото:

Страны-члены Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России. Новый пакет ограничительных мер стал самым масштабным за последнее время и включает ряд принципиально новых пунктов. Об этом сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас.

«ЕС только что одобрил один из самых жестких на сегодняшний день пакетов санкций против России», — написала Каллас в социальной сети X. В свежем пакете санкций предусмотрены новые ограничения в отношении российских банков. Также ограничения затронут несколько китайских банков, оказывающих поддержку РФ.

Важной частью новых мер стало включение в санкционный список 105 судов, которые, по данным Брюсселя, связаны с транспортировкой российской нефти. В санкционный пакет вошли меры, касающиеся газопроводов «Северный поток». Еще одной новацией стал шаг против зарубежных активов российских компаний. ЕС вводит ограничения в отношении нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии.

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Страны-члены Евросоюза согласовали 18-й пакет санкций против России. Новый пакет ограничительных мер стал самым масштабным за последнее время и включает ряд принципиально новых пунктов. Об этом сообщила глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас. «ЕС только что одобрил один из самых жестких на сегодняшний день пакетов санкций против России», — написала Каллас в социальной сети X. В свежем пакете санкций предусмотрены новые ограничения в отношении российских банков. Также ограничения затронут несколько китайских банков, оказывающих поддержку РФ. Важной частью новых мер стало включение в санкционный список 105 судов, которые, по данным Брюсселя, связаны с транспортировкой российской нефти. В санкционный пакет вошли меры, касающиеся газопроводов «Северный поток». Еще одной новацией стал шаг против зарубежных активов российских компаний. ЕС вводит ограничения в отношении нефтеперерабатывающего завода «Роснефти» в Индии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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