19 июля 2025

Сын легендарного уральского боксера проиграл матч американцу

Тим Цзю проиграл Себастьяну Фундора в матч-реванше
© Служба новостей «URA.RU»
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Тим Цзю во второй раз не смог одолеть Фундору
Тим Цзю во второй раз не смог одолеть Фундору Фото:

Сын боксера Кости Цзю, Тим Цзю, представляющий Австралию, досрочно проиграл матч-реванш американцу Себастьяну Фундора. Перед седьмым раундом бойца не выпустили на ринг. Об этом стало известно в прямой трансляции мероприятия, которое проходит в Лас-Вегасе.

Во время первых трех раундов американец только и делал, что нападал на Цзю-младшего, а последний, в свою очередь, оборонялся. С четвертого по шестой раунд ситуация изменилась. Тим Цзю смог сломать нос оппоненту, а также провести несколько хороших серий атак. Разгром случился в седьмом раунде, после которого угол австралийского бойца решил не продолжать поединок. Тем самым победу досрочно забрал Фундора.

 В прошлый раз бойцы встречались в марте 2024. Тогда раздельным решение судей победу одержал Фундора. Этот бой был первым реваншем для Цзю и третьим поражением за последние четыре схватки.

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Сын боксера Кости Цзю, Тим Цзю, представляющий Австралию, досрочно проиграл матч-реванш американцу Себастьяну Фундора. Перед седьмым раундом бойца не выпустили на ринг. Об этом стало известно в прямой трансляции мероприятия, которое проходит в Лас-Вегасе. Во время первых трех раундов американец только и делал, что нападал на Цзю-младшего, а последний, в свою очередь, оборонялся. С четвертого по шестой раунд ситуация изменилась. Тим Цзю смог сломать нос оппоненту, а также провести несколько хороших серий атак. Разгром случился в седьмом раунде, после которого угол австралийского бойца решил не продолжать поединок. Тем самым победу досрочно забрал Фундора.  В прошлый раз бойцы встречались в марте 2024. Тогда раздельным решение судей победу одержал Фундора. Этот бой был первым реваншем для Цзю и третьим поражением за последние четыре схватки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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