Сын легендарного уральского боксера проиграл матч американцу

Сын боксера Кости Цзю, Тим Цзю, представляющий Австралию, досрочно проиграл матч-реванш американцу Себастьяну Фундора. Перед седьмым раундом бойца не выпустили на ринг. Об этом стало известно в прямой трансляции мероприятия, которое проходит в Лас-Вегасе.
Во время первых трех раундов американец только и делал, что нападал на Цзю-младшего, а последний, в свою очередь, оборонялся. С четвертого по шестой раунд ситуация изменилась. Тим Цзю смог сломать нос оппоненту, а также провести несколько хороших серий атак. Разгром случился в седьмом раунде, после которого угол австралийского бойца решил не продолжать поединок. Тем самым победу досрочно забрал Фундора.
В прошлый раз бойцы встречались в марте 2024. Тогда раздельным решение судей победу одержал Фундора. Этот бой был первым реваншем для Цзю и третьим поражением за последние четыре схватки.
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