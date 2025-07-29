В Кургане женщину отправили в изолятор за осквернение мемориала. Видео

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Следователи сопроводили женщину в изолятор
Следователи сопроводили женщину в изолятор Фото:

В Кургане была задержана 35-летняя женщина, устроившая танец на мемориале погибшим войнам. Следователи поделились с URA.RU видео, где женщину отправляют в изолятор.

«Женщину увезли в изолятор временного содержания», — сообщили в СУ СК по Курганской области. На видео следователи ведут женщину к машине, в руках у нее только сумка.

Ранее URA.RU сообщало, что следователи завели уголовное дело на танцовщицу за осквернение мемориала. Ей грозят исправительные работы, штраф или колония.

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В Кургане была задержана 35-летняя женщина, устроившая танец на мемориале погибшим войнам. Следователи поделились с URA.RU видео, где женщину отправляют в изолятор. «Женщину увезли в изолятор временного содержания», — сообщили в СУ СК по Курганской области. На видео следователи ведут женщину к машине, в руках у нее только сумка. Ранее URA.RU сообщало, что следователи завели уголовное дело на танцовщицу за осквернение мемориала. Ей грозят исправительные работы, штраф или колония.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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