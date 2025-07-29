Следователи сопроводили женщину в изолятор
В Кургане была задержана 35-летняя женщина, устроившая танец на мемориале погибшим войнам. Следователи поделились с URA.RU видео, где женщину отправляют в изолятор.
«Женщину увезли в изолятор временного содержания», — сообщили в СУ СК по Курганской области. На видео следователи ведут женщину к машине, в руках у нее только сумка.
Ранее URA.RU сообщало, что следователи завели уголовное дело на танцовщицу за осквернение мемориала. Ей грозят исправительные работы, штраф или колония.
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