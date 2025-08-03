В Воронеже прогремела серия взрывов, загорелся жилой дом: что известно о налете БПЛА

В ночь на 3 августа 2025 года Воронеж и область подверглись массированной атаке украинских беспилотников. Системы ПВО отразили налет, уничтожив около 15 БПЛА, однако обломки дронов повредили жилые дома, вызвали пожары, а одна женщина получила травму. Губернатор Александр Гусев объявил режим повышенной опасности и призвал жителей соблюдать меры предосторожности. URA.RU рассказывает, как развивались события, какие повреждения зафиксированы и что делать при угрозе новых атак.
Хронология событий
Атака началась глубокой ночью, около 00:20. Жители Воронежа и прилегающих районов сообщали о многочисленных взрывах — по разным данным, от 10 до 20.
Особенно напряженная обстановка сложилась в селе Новая Усмань, где беспилотники летели на предельно низкой высоте. Очевидцы рассказали, о работе систем ПВО по украинским БПЛА на окраине города.
Глава региона Александр Гусев предупредил о «тревоге в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА». Губернатор попросил укрыться жителей в безопасном месте.
Последствия атаки
Падение обломков беспилотников привело к серьезным последствиям. В Новой Усмани загорелся двухэтажный жилой дом, огонь быстро перекинулся на соседние постройки. В радиусе 100 метров от места падения были обнаружены многочисленные фрагменты дронов. Медики зафиксировали одну пострадавшую — женщину с травмой ноги. Также повреждения получили несколько автомобилей.
При падении обломков БПЛА еще в одном из районов Воронежской области загорелся частный жилой дом. Местная жительница спасена.
Реакция властей
Губернатор Воронежской области Александр Гусев оперативно проинформировал население о ситуации через свой telegram-канал. Он подтвердил уничтожение 15 воздушных целей и предупредил о сохраняющейся угрозе атаки БПЛА.
В результате атаки дронов произошли возгорания ряда частных домов и хозяйственных построек, повреждены несколько единиц транспорта. Последствия на земле уточняются. На месте падения обломков дронов работают оперативные службы.
Особый акцент глава региона сделал на запрете публикации фото и видео с геометками в социальных сетях. «Если вы увидели лежащий беспилотник или его фрагменты, сообщите об этом по телефону 112, не приближаясь к опасным предметам», — написал Гусев.
Рекомендации населению
Власти разработали четкий алгоритм действий для граждан при угрозе повторных атак. В первую очередь необходимо немедленно укрыться в помещении, желательно в подвале или специальном убежище.
Категорически запрещается приближаться к упавшим беспилотникам или их фрагментам — они могут быть взрывоопасны. Все случаи обнаружения подобных объектов следует немедленно сообщать по номеру 112.
Экспертная оценка
Специалисты по гражданской обороне подчеркивают, что даже сбитые беспилотники представляют серьезную опасность. Их обломки могут содержать взрывчатые вещества или стать причиной возгорания.
Особую тревогу вызывает тенденция к увеличению количества и совершенствованию тактики применения дронов. В этих условиях крайне важно не игнорировать сигналы тревоги и строго следовать официальным инструкциям.
Перспективы ситуации
На данный момент режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется, написал Гусев в своем telegram-канале. Власти и силовые структуры находятся в состоянии повышенной готовности. Жителям следует следить за сообщениями в официальных источниках информации — telegram-каналах МЧС и правительства.
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