Что такое ракетная опасность и где от нее прятаться: советы спасателей

Ракетную опасность объявляют при угрозе падения ракет с боевыми зарядами. Они на большой скорости преодолевают большие расстояния, а их удары могут привести к большим разрушениям. Об угрозе падения ракет 30 июля предупредили в Краснодарском крае и Ростовской области. URA.RU рассказывает, как получить оповещение о ракетной опасности, как вести себя и что делать после отмены сигнала.
Что такое ракетная опасность, как оповещают
Сигнал «Ракетная опасность» — это одна из команд гражданской обороны, которая указывает службам, силовым ведомствам и населению о возникшей угрозе, сообщили в МЧС. Связан этот сигнал с запуском ракет, которые могут нести боевые заряды. Ракеты отличаются высокой скоростью и дальностью полета. Для защиты от ракетных атак используются системы ПВО и системы раннего предупреждения.
Для того, чтобы оповестить население об угрозе, используются все технические средства связи и оповещения: включаются электросирены, через акустические системы подаются голосовые сообщения. Также всем гражданам приходит рассылка пуш-уведомлений через приложение «МЧС России» и рассылка СМС-сообщений.
Что делать при ракетной опасности, если вы на улице
В МЧС рекомендуют при сигнале ракетной опасности немедленно найти безопасное укрытие. «Уточните, где находится ближайшее бомбоубежище либо прочное здание, способное обеспечить необходимую защиту. Наиболее предпочтительными считаются объекты, оборудованные подвальными или заглубленными помещениями, в том числе паркинги, подземные переходы», — сообщили в ведомстве.
Избегайте нахождения в автомобилях, а также в легких и временных сооружениях, таких как тенты или некапитальные постройки, так как они не обеспечивают достаточного уровня безопасности. Специалисты советуют ориентироваться на соответствующие указатели. «В случае, если вы не осведомлены о расположении ближайшего защищенного объекта, обращайтесь за помощью к местным жителям или следуйте информационным табличкам», — заявили в МЧС.
Что делать при ракетной опасности, если вы дома
Если сигнал о ракетной опасности вы застали дома, то рекомендуется укрыться в наиболее защищенном помещении. Тем, кто находится в квартире, спасатели рекомендуют найти место без окон, между несущих стен. Одним из таких мест, к примеру, может оказаться ванная комната. Оказавшись в этом помещении нужно сесть на пол. Подходить к окнам категорически запрещено, уточняется на сайте ведомства. Перекройте газ, воду, отключите электричество.
В многоквартирных зданиях рекомендуется использовать подвалы. «Если в момент сигнала о ракетной опасности находитесь в здании, то лучше, по возможности, спуститься на самые нижние этажи, в подвал и паркинг. Пользоваться лифтом нельзя», — рассказали специалисты.
В частных домах безопасными помещениями могут стать подвал или внутренняя комната без окон. Если вы остались в квартире, то следует плотно закрыть окна и задернуть шторы, что снизит риск получения травм от разлетающихся осколков стекла.
Если вы находитесь на рабочем месте, то важно внимательно слушать команды руководителя или лица, ответственного за ГО в учреждении. Также рекомендуется, по возможности, выключить электроприборы.
Что делать при ракетной опасности, если вы в транспорте
Если при сигнале ракетной опасности вы находитесь в транспортном средстве, но нужно немедленно остановить движение и покинуть его. В случае управления автомобилем остановите его на ближайшем безопасном участке дороги, не создавая помех другим участникам движения. Если вы находитесь в общественном транспорте, обратитесь к водителю с просьбой остановить средство.
Покиньте транспорт и проследуйте к ближайшему укрытию. Выйдите из автомобиля и направьтесь в наиболее близкое защищенное место — это может быть подвал, погреб или специально предназначенное для укрытия помещение.
Что делать после отмены сигнала ракетной безопасности
После отмены сигнала «Ракетная опасность» специалисты рекомендуют, не торопясь, выйти из укрытия. «Важно внимательно осматривать пути движения на наличие неразорвавшихся боеприпасов и иных предметов. При обнаружении таких объектов запрещено прикасаться к ним», — отметили в МЧС.
Правила поведения при обнаружении неразорвавшихся боеприпасов
Об обнаружении неразорвавшихся боеприпасов нужно сообщить в МЧС или в Единую дежурную диспетчерскую службу по номеру 112. Если боеприпас нашли на территории организации, то руководство эвакуирует сотрудников с места ЧП. Если объект обнаружили на улице или в жилом доме, нужно отойти на безопасное расстояние не менее 150–200 метров.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.