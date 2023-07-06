Специалист по ПВО объяснил, почему нельзя прикасаться к сбитым дронам ВСУ

Полковник Кнутов: часть дронов ВСУ способны к самоликвидации

07 июля 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Квадрокоптеры ВСУ могут взрываться в руках, отметил Юрий Кнутов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дроны ВСУ могут взрываться при прикосновении к ним, поэтому трогать их нельзя. При обнаружении сбитых беспилотников нужно сразу же обратиться в спецслужбы, объяснил в беседе с URA.RU директор Музея войск ПВО (противовоздушной обороны), полковник в отставке Юрий Кнутов. «Маленькие дроны квадрокоптерного типа, которые широко используются на линии соприкосновения, часто перехватывались нашими рэбовцами (войска радиоэлектронной борьбы, — прим. URA.RU), перепрограммировались и использовались дальше. После чего противник стал прибегать к очень хитрой тактике. Если мы берем мобильный телефон и переворачиваем его, то изображение также изменяется с вертикального на горизонтальное. Происходит это благодаря тому, что в телефоне есть небольшой гироскоп. Примерно такой же ВСУ стали устанавливать в дроны коптерного типа и закладывать взрывчатку. Стоит взять этот беспилотник, покрутить, повертеть, тут же сработает гироскоп, пойдет соответствующий разряд и произойдет подрыв в руках. Человек может лишиться кисти, а может погибнуть. Поэтому брать в руки дроны, в первую очередь квадрокоптеры, нельзя. Вообще трогать их нельзя», — подчеркнул Юрий Кнутов. По словам директора Музея войск ПВО, также дроны могут быть запрограммированы на самоуничтожение. «Самоликвидация может устанавливаться на определенное время. Если дрон через какой-то период не вернулся, система срабатывает. Но есть тут и второй вариант. Мы взяли дрон, начали его крутить, и система сработала», — рассказал Кнутов. Собеседник агентства добавил, что неразорвавшиеся дроны-камикадзе также могут сработать при прикосновении к ним. «Берем большой дрон самолетного типа, это, как правило, дроны-камикадзе. Взрывчатки там до 20 килограмм. Воронка в диаметре 20-30 метров, глубина три-пять метров. Дрон может разнести все. Если взрыв не произошел по каким-либо причинам, то даже находиться недалеко от такого беспилотника опасно. Взрыватель может оказаться в состоянии готовым к подрыву, но по каким-то причинам не сработать. Однако достаточно маленького толчка для того, чтобы взрыв произошел. Поэтому даже дроны самолетного типа, которые сажают наши рэбовцы в районе Московской области, не следует трогать. При обнаружении близко не подходить. Посмотрели, поняли, что это беспилотник, сообщили в соответствующие службы, и на этом миссия заканчивается», — отметил он. Ранее беспилотник самолетного типа был сбит в Белгородской области. Он был обнаружен в 15 километрах от границы с Украиной. Позже два беспилотника ВСУ были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Новой Москве, еще один сбили в Калужской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Дроны ВСУ могут взрываться при прикосновении к ним, поэтому трогать их нельзя. При обнаружении сбитых беспилотников нужно сразу же обратиться в спецслужбы, объяснил в беседе с URA.RU директор Музея войск ПВО (противовоздушной обороны), полковник в отставке Юрий Кнутов. «Маленькие дроны квадрокоптерного типа, которые широко используются на линии соприкосновения, часто перехватывались нашими рэбовцами (войска радиоэлектронной борьбы, — прим. URA.RU), перепрограммировались и использовались дальше. После чего противник стал прибегать к очень хитрой тактике. Если мы берем мобильный телефон и переворачиваем его, то изображение также изменяется с вертикального на горизонтальное. Происходит это благодаря тому, что в телефоне есть небольшой гироскоп. Примерно такой же ВСУ стали устанавливать в дроны коптерного типа и закладывать взрывчатку. Стоит взять этот беспилотник, покрутить, повертеть, тут же сработает гироскоп, пойдет соответствующий разряд и произойдет подрыв в руках. Человек может лишиться кисти, а может погибнуть. Поэтому брать в руки дроны, в первую очередь квадрокоптеры, нельзя. Вообще трогать их нельзя», — подчеркнул Юрий Кнутов. По словам директора Музея войск ПВО, также дроны могут быть запрограммированы на самоуничтожение. «Самоликвидация может устанавливаться на определенное время. Если дрон через какой-то период не вернулся, система срабатывает. Но есть тут и второй вариант. Мы взяли дрон, начали его крутить, и система сработала», — рассказал Кнутов. Собеседник агентства добавил, что неразорвавшиеся дроны-камикадзе также могут сработать при прикосновении к ним. «Берем большой дрон самолетного типа, это, как правило, дроны-камикадзе. Взрывчатки там до 20 килограмм. Воронка в диаметре 20-30 метров, глубина три-пять метров. Дрон может разнести все. Если взрыв не произошел по каким-либо причинам, то даже находиться недалеко от такого беспилотника опасно. Взрыватель может оказаться в состоянии готовым к подрыву, но по каким-то причинам не сработать. Однако достаточно маленького толчка для того, чтобы взрыв произошел. Поэтому даже дроны самолетного типа, которые сажают наши рэбовцы в районе Московской области, не следует трогать. При обнаружении близко не подходить. Посмотрели, поняли, что это беспилотник, сообщили в соответствующие службы, и на этом миссия заканчивается», — отметил он. Ранее беспилотник самолетного типа был сбит в Белгородской области. Он был обнаружен в 15 километрах от границы с Украиной. Позже два беспилотника ВСУ были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Новой Москве, еще один сбили в Калужской области.