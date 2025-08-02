Угроза с неба: чем отличается режим беспилотной, воздушной и авиационной опасности

В последние месяцы участились атаки украинских беспилотников по российским территориям. В связи с этим регионы периодически объявляют о различных режимах опасности. Основные из них — это «Беспилотная опасность» и «Воздушная опасность». Помимо этого существуют такие виды опасности, как «Авиационная» и «Ракетная». Также актуален и план «Ковер», который часто объявляют российские аэропорты. Чем эти режимы отличаются друг от друга, и как себя вести в той или иной ситуации — в материале URA.RU.
Основные отличия воздушной и беспилотной опасности
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ночь на 2 августа из-за атаки дронов вводил в регионе как беспилотную, так и воздушную опасности. До этого он лично разъяснил, в чем отличие между ними.
По словам Мельниченко, режим «Беспилотная опасность» объявляется, если у границ региона зафиксированы беспилотные летательные аппараты. В этот период гражданам рекомендуется сохранять спокойствие, не приближаться к окнам, избегать скоплений людей и следить за информацией в официальных источниках. Также при режиме «Беспилотная опасность» возможны ограничения мобильного интернета. Кроме того, горожанам следует воздержаться от распространения в интернете фото и видео с дронами.
В случае введения режима «Воздушная опасность» оповещение поступает по всем доступным каналам: включаются сирены, отправляются SMS-сообщения, информация появляется по телевидению и радио. Жителям многоквартирных домов рекомендуется спускаться на нижние этажи или отправляться в укрытие, находящимся на улице — зайти в ближайшее здание, паркинг или подземный переход, а пассажирам общественного транспорта — покинуть салон и укрыться в безопасном месте, передает MK.RU. Если такой возможности нет, следует пригнуться и закрыть голову руками. Двери подъездов при этом режиме открываются дистанционно.
Что такое ракетная опасность и где от нее прятаться
Недавно в ряде регионов, в частности — в Краснодарском крае и Ростовской области была объявлена ракетная опасность. В экстренных службах тогда предупредили, что была вероятность падения ракет с боевыми зарядами в связи с чем и был объявлен соответствующий режим.
Сигнал «Ракетная опасность» является одной из команд гражданской обороны, информирующей население и службы о риске ракетных ударов. Ракеты способны преодолевать большие расстояния на высокой скорости и нести боевые заряды, что может привести к значительным разрушениям, предупреждали в МЧС.
Для своевременного оповещения граждан используются различные средства связи и оповещения. По данным МЧС, при объявлении ракетной опасности запускаются электросирены, работают акустические системы с голосовыми сообщениями, а также рассылаются push уведомления через мобильное приложение «МЧС России» и SMS-сообщения на телефоны жителей в зоне риска. Системы противовоздушной обороны и раннего предупреждения также приводятся в состояние повышенной готовности для минимизации последствий возможного удара.
Специалисты МЧС напоминают: после получения сигнала «Ракетная опасность» необходимо немедленно укрыться в защищенном помещении или ближайшем укрытии, избегать открытых пространств и окон. После отмены сигнала важно дождаться официальной информации о завершении угрозы и следовать дальнейшим указаниям экстренных служб.
Риск вторжения чужих воздушных средств: что за авиационная опасность
Авиационная опасность объявляется в тот момент, когда пилотируемые воздушные суда, такие как самолеты или вертолеты вторгаются в пространство чужой страны. Это может быть как несанкционированное вторжение в воздушное пространство, так и террористические акты.
Такие воздушные средства могут создавать угрозу гражданским и военным объектам, а также провоцировать чрезвычайные ситуации. В случае объявления такой тревоги жителям также рекомендуется найти укрытие, избегая открытых пространств и окон. Если воздушная опасность более широкое понятие, когда предупреждается в целом об угрозе с воздуха, то авиационная имеет конкретный характер.
План «Ковер» — самолеты временно не летают
В последнее время также участились случаи, когда аэропорты ограничивают перелеты, вводя так называемый план «Ковер». В авиационной отрасли термин «план Ковер» относится к процедуре закрытия воздушного пространства. Это означает, что все воздушные суда (за исключением определенных случаев) обязаны либо незамедлительно приземлиться, либо покинуть зону, где действует этот режим.
Воздушное пространство над Россией может быть закрыто по трем основным причинам: незаконное пересечение государственной границы, использование оружия против воздушного судна, или обнаружение неопознанных объектов в небе.
В случае обнаружения нарушения, противовоздушная оборона сначала подает предупредительный сигнал «Режим». Если нарушение продолжается, следует сигнал «Ковер». Границы зоны действия плана «Ковер» передаются в центры управления воздушным движением.
Радиус действия этого режима обычно составляет 200 километров от аэродрома. Для гражданской авиации сигнал «Ковер» объявляется диспетчером, а для военных — дежурным по ПВО.
Такие меры могут привести к задержкам или отмене рейсов. Однако план «Ковер» не предусматривает эвакуацию пассажиров или других лиц из аэропортов. Исключения составляют только воздушные суда Минобороны и авиация МЧС, задействованные в операциях по перехвату нарушителей или спасательной.
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