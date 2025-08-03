На Крымском мосту с обеих сторон скопилось более двух тысяч машин

На Крымском мосту сохраняются огромные очереди на ручной досмотр автотранспорта. По состоянию на 12:00 (мск), со стороны Тамани в очереди стояли 1850 автомобилей. Со стороны Керчи образовалась очередь из 349 транспортных средств. Автомобилистов предупредили, что им предстоит провести в пробке от часа до пяти часов. При этом с утра в пробке автомобилей было меньше на 200 единиц. Об этом сообщает пресс-служба «Крымского моста».
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1850 транспортных средств. Время ожидания около пяти часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 349 транспортных средств. Время ожидания около часа», — передает telegram-канал моста. К 11:00 (мск) в пробке стояли 20007 авто. Со стороны Керчи в это же время ручного досмотра ожидали 163 машины.
В Крымском мосту автомобильная пробка держится с самого утра. К 10:00 (мск) там стояли около 1600 автомобилей. Среднее время ожидания составляло порядка четырех часов. Со стороны Керчи же проверки ожидали 20 автомобилей.
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