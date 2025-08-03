Российский пловец взял бронзу на Чемпионате мира

Российский пловец Илья Бородин стал бронзовым призером чемпионата мира
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Россиянин Илья Бородин финишировал третьим в финале Чемпионата мира во водным видам спорта (архивной фото)
Россиянин Илья Бородин финишировал третьим в финале Чемпионата мира во водным видам спорта (архивной фото) Фото:

Российский пловец Илья Бородин занял третье место в финальном заплыве на дистанции 400 метров на чемпионате мира по водным видам спорта. Мероприятие проходило в Сингапуре.

Российский пловец Илья Бородин стал бронзовым призером чемпионата мира — следует из результатов заплыва. От первого места россиянина отделили 4,43 секунды. Мероприятие транслировали журналисты Матч ТВ. 

По итогу победителем чемпионата стал француз Леон Маршан с результатом 4 минуты 4,73 секунды. Второе место занял японский спортсмен Томоюки Мацусита, уступивший лидеру 3,59 секунды.

После выступления Бородина в активе сборной России стало 17 медалей: пять золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые. Чемпионат в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа 2025 года. Российские спортсмены принимают в нем участие под нейтральным флагом. 

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Российский пловец Илья Бородин занял третье место в финальном заплыве на дистанции 400 метров на чемпионате мира по водным видам спорта. Мероприятие проходило в Сингапуре. Российский пловец Илья Бородин стал бронзовым призером чемпионата мира — следует из результатов заплыва. От первого места россиянина отделили 4,43 секунды. Мероприятие транслировали журналисты Матч ТВ.  По итогу победителем чемпионата стал француз Леон Маршан с результатом 4 минуты 4,73 секунды. Второе место занял японский спортсмен Томоюки Мацусита, уступивший лидеру 3,59 секунды. После выступления Бородина в активе сборной России стало 17 медалей: пять золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые. Чемпионат в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа 2025 года. Российские спортсмены принимают в нем участие под нейтральным флагом. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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