Российский пловец взял бронзу на Чемпионате мира

Российский пловец Илья Бородин занял третье место в финальном заплыве на дистанции 400 метров на чемпионате мира по водным видам спорта. Мероприятие проходило в Сингапуре.
Российский пловец Илья Бородин стал бронзовым призером чемпионата мира — следует из результатов заплыва. От первого места россиянина отделили 4,43 секунды. Мероприятие транслировали журналисты Матч ТВ.
По итогу победителем чемпионата стал француз Леон Маршан с результатом 4 минуты 4,73 секунды. Второе место занял японский спортсмен Томоюки Мацусита, уступивший лидеру 3,59 секунды.
После выступления Бородина в активе сборной России стало 17 медалей: пять золотых, восемь серебряных и четыре бронзовые. Чемпионат в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа 2025 года. Российские спортсмены принимают в нем участие под нейтральным флагом.
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