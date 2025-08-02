Сборная России по плаванию завоевала серебро в эстафете на чемпионате мира

Сборная России по плаванию заняла второе место в микст-эстафете 4 на 100 метров вольным стилем на чемпионате мира по водным видам спорта, который проходит в Сингапуре. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на официальном сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics).
В составе российской команды выступили Егор Корнев, Иван Гирев, Дарья Трофимова и Дарья Клепикова. Итоговое время россиян составило 3 минуты 19,68 секунды, что позволило им завоевать серебряные медали. Победителем эстафеты стала сборная США, а бронза досталась представителям Германии, следует из данных World Aquatics.
Российские пловцы продолжают показывать успехи на международных соревнованиях. Сегодня в финал чемпионат мира в Сингапуре на 50 м на спине вышли Климент Колесников и Павел Самусенко. Они заняли в полуфинале первое и второе места с результатами 24,16 и 24,31 секунды соответственно. Третьим стал южноафриканец Питер Кетце с результатом 24,32. Финал состоится 3 августа в 14:02 мск, передает Чемпионат.
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