Российские пловцы урвали золото на Чемпионате мира по плаванию в Сингапуре

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Российские пловцы завоевали золото на Чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре (архивное фото)
Российские пловцы завоевали золото на Чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре (архивное фото) Фото:

Российская сборная по плаванию завоевала золотую медаль в комбинированной эстафете 4x100 метров на Чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. В составе команды выступили Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев.

Российские пловцы завоевали золотую медаль Чемпионата мира по водным видам спорта в комбинированной эстафете 4x100 метров. Трансляцию заплыва проводили российские журналисты, в частности, Матч ТВ. 

До этого другой россиянин Илья Бородин стал бронзовым призером чемпионата мира в заплыве на 400 метров. От первого места его отделили всего четыре секунды. Чемпионат в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены также принимают в нем участие, но под нейтральным флагом. 

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Российская сборная по плаванию завоевала золотую медаль в комбинированной эстафете 4x100 метров на Чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. В составе команды выступили Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев. Российские пловцы завоевали золотую медаль Чемпионата мира по водным видам спорта в комбинированной эстафете 4x100 метров. Трансляцию заплыва проводили российские журналисты, в частности, Матч ТВ.  До этого другой россиянин Илья Бородин стал бронзовым призером чемпионата мира в заплыве на 400 метров. От первого места его отделили всего четыре секунды. Чемпионат в Сингапуре проходит с 11 июля по 3 августа. Российские спортсмены также принимают в нем участие, но под нейтральным флагом. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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