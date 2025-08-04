На Крымском мосту в очереди на досмотр находится около двух тысяч машин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Из-за досмотра на Крымском мосту в очереди стоят около двух тысяч машин
Из-за досмотра на Крымском мосту в очереди стоят около двух тысяч машин Фото:

На въезде в Крым со стороны Тамани образовалась очередь из 1820 автомобилей, ожидающих ручного досмотра. Время ожидания составляет порядка четырех часов. Об этом сообщает пресс-служба транспортной администрации региона.

«В очереди на ручной досмотр сейчас находятся 1820 транспортных средств. Среднее время ожидания составляет около четырех часов», — сказано в сообщении telegram-канала.

Кроме того, со стороны Керчи в очереди на досмотр находится 146 транспортных средств. Столь длительное время ожидания связано с усиленными мерами безопасности и большим наплывом туристов. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут, следить за обновлениями дорожной обстановки и иметь при себе все необходимые документы для прохождения контроля.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На въезде в Крым со стороны Тамани образовалась очередь из 1820 автомобилей, ожидающих ручного досмотра. Время ожидания составляет порядка четырех часов. Об этом сообщает пресс-служба транспортной администрации региона. «В очереди на ручной досмотр сейчас находятся 1820 транспортных средств. Среднее время ожидания составляет около четырех часов», — сказано в сообщении telegram-канала. Кроме того, со стороны Керчи в очереди на досмотр находится 146 транспортных средств. Столь длительное время ожидания связано с усиленными мерами безопасности и большим наплывом туристов. Водителям рекомендуется заранее планировать маршрут, следить за обновлениями дорожной обстановки и иметь при себе все необходимые документы для прохождения контроля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...