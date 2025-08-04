Число авто в пробке на Крымском мосту достигло четырех тысяч

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Пробка на Крымском мосту образовалась еще утром
Пробка на Крымском мосту образовалась еще утром Фото:

Число автомобилей, вставших на Крымском мосту, достигло четырех тысяч. Данные приводятся в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2850 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1218 транспортных средства», — пишет канал.

Время ожидания составляет от трех до шести часов. Пробка образовалась еще с утра. Заторы связаны с растущим интересом туристов к полуострову. В одной из машин, по неподтвержденным данным, находится беременная женщина.

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Число автомобилей, вставших на Крымском мосту, достигло четырех тысяч. Данные приводятся в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту. «В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2850 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1218 транспортных средства», — пишет канал. Время ожидания составляет от трех до шести часов. Пробка образовалась еще с утра. Заторы связаны с растущим интересом туристов к полуострову. В одной из машин, по неподтвержденным данным, находится беременная женщина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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