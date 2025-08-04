Число авто в пробке на Крымском мосту достигло четырех тысяч

Число автомобилей, вставших на Крымском мосту, достигло четырех тысяч. Данные приводятся в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.
«В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 2850 транспортных средств. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 1218 транспортных средства», — пишет канал.
Время ожидания составляет от трех до шести часов. Пробка образовалась еще с утра. Заторы связаны с растущим интересом туристов к полуострову. В одной из машин, по неподтвержденным данным, находится беременная женщина.
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