Трамп заявил, что через сутки ударит сильными пошлинами по Индии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дональд Трамп пригрозил Индии новыми пошлинами
Дональд Трамп пригрозил Индии новыми пошлинами Фото:

США введут более жесткие санкции против Индии из-за закупки российской нефти. С такими угрозами выступил президент страны Дональд Трамп. 

«Мы договорились о тарифе в 25%, но я думаю, что в ближайшие 24 часа сильно его подниму. Потому что они покупают российскую нефть», — заявил Трамп. Его слова прозвучали в эфире CNBC.com

Также Трамп готов повысить пошлины против ЕС до 35%. По его словам, это связано с невыполнением обязательств по инвестициям в экономику США. 

Ранее МИД Индии выразил несогласие с критикой, поступающей со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза в связи с покупкой российской нефти, назвав подобные заявления необоснованными и неосмотрительными. В ведомстве подчеркнули, что Нью-Дели осуществляет закупки российских энергоресурсов исходя из национальных интересов и необходимости обеспечения доступных цен для внутреннего рынка. Представители министерства также отметили, что государства, выступающие с упреками в адрес Индии, сами продолжают торговые отношения с Россией, несмотря на то, что для них такие поставки не имеют критически важного значения.

При этом еще в прошлом году США были не против, что Индия закупает российскую нефть. Об этом говорил бывший посланник США в Индии Эрика Гарсетти. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
США введут более жесткие санкции против Индии из-за закупки российской нефти. С такими угрозами выступил президент страны Дональд Трамп.  «Мы договорились о тарифе в 25%, но я думаю, что в ближайшие 24 часа сильно его подниму. Потому что они покупают российскую нефть», — заявил Трамп. Его слова прозвучали в эфире CNBC.com Также Трамп готов повысить пошлины против ЕС до 35%. По его словам, это связано с невыполнением обязательств по инвестициям в экономику США.  Ранее МИД Индии выразил несогласие с критикой, поступающей со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза в связи с покупкой российской нефти, назвав подобные заявления необоснованными и неосмотрительными. В ведомстве подчеркнули, что Нью-Дели осуществляет закупки российских энергоресурсов исходя из национальных интересов и необходимости обеспечения доступных цен для внутреннего рынка. Представители министерства также отметили, что государства, выступающие с упреками в адрес Индии, сами продолжают торговые отношения с Россией, несмотря на то, что для них такие поставки не имеют критически важного значения. При этом еще в прошлом году США были не против, что Индия закупает российскую нефть. Об этом говорил бывший посланник США в Индии Эрика Гарсетти. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...