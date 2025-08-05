Трамп заявил, что через сутки ударит сильными пошлинами по Индии

США введут более жесткие санкции против Индии из-за закупки российской нефти. С такими угрозами выступил президент страны Дональд Трамп.
«Мы договорились о тарифе в 25%, но я думаю, что в ближайшие 24 часа сильно его подниму. Потому что они покупают российскую нефть», — заявил Трамп. Его слова прозвучали в эфире CNBC.com
Также Трамп готов повысить пошлины против ЕС до 35%. По его словам, это связано с невыполнением обязательств по инвестициям в экономику США.
Ранее МИД Индии выразил несогласие с критикой, поступающей со стороны Соединенных Штатов и Европейского Союза в связи с покупкой российской нефти, назвав подобные заявления необоснованными и неосмотрительными. В ведомстве подчеркнули, что Нью-Дели осуществляет закупки российских энергоресурсов исходя из национальных интересов и необходимости обеспечения доступных цен для внутреннего рынка. Представители министерства также отметили, что государства, выступающие с упреками в адрес Индии, сами продолжают торговые отношения с Россией, несмотря на то, что для них такие поставки не имеют критически важного значения.
При этом еще в прошлом году США были не против, что Индия закупает российскую нефть. Об этом говорил бывший посланник США в Индии Эрика Гарсетти.
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