Times Now: США кардинально сменили мнение по закупке Индией российской нефти

США в 2024 году публично поддерживали закупки Индией российской нефти, несмотря на нынешнюю конфронтацию по этому вопросу. Об этом сообщает индийский телеканал Times Now со ссылкой на высказывания бывшего посланника США в Индии Эрика Гарсетти, сделанные в мае прошлого года на конференции в Вашингтоне.
«Индия отметила, что сами США в прошлом поощряли такой импорт. Теперь вирусным стало видео, в котором бывший посол США в Индии Эрик Гарсетти восхваляет Индию за закупки российской нефти», — сообщил Times Now. По информации телеканала, Вашингтон рассматривал импорт российской нефти Индией как элемент политики по сдерживанию роста мировых цен на энергоносители.
Как говорил тогда Гарсетти, подобное поощрение было целью американской политики, чтобы сдержать рост цен на нефть. «Они (Индия — прим. URA.RU) покупали российскую нефть, потому что мы хотели, чтобы кто-то покупал российскую нефть по фиксированной цене. Это не было нарушением или чем-то подобным», — заявлял посол. Видеозапись этого выступления в последнее время вновь набрала популярность в сети, утверждает телеканал.
Ранее Белый дом объявил о намерении ввести 25% тариф на товары из Индии. Президент США Дональд Трамп также пригрозил существенным повышением пошлин за то, что Индия не только продолжает покупать российскую нефть, но и извлекает прибыль от ее дальнейшей перепродажи. Точные параметры новых торговых ограничений пока не уточнялись.
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