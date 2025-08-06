В Белоярском районе Югры, входящем в Арктическую зону, местные жители заметили птиц, похожих на цапель. Видео с пролетающей стаей опубликовано в соцсетях.
«Снова цапли прилетели на лето в Белоярский», — прокомментировали авторы ролика. Ранее в регионе уже фиксировали появление нетипичных для севера видов. Осенью 2023 года на болотах Сургутского района заметили каравайку — птицу, обитающую в Африке, Австралии и на юге России.
По словам специалистов, на югорских водоемах цапель привлекает кормовая база — мелкая рыба, лягушки и другие обитатели болот. В среднем течении Оби ранее уже встречались перелетные особи, обычно зимующие в Испании и Франции.
Видео: @fishing_in_siberia
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!