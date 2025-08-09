Пожар в Ялтинском заповеднике локализован. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вертолеты забирали воду из Черного моря для тушения огня в заповеднике
Вертолеты забирали воду из Черного моря для тушения огня в заповеднике Фото:
новость из сюжета
В Ялте горит природный заповедник

В Ялте на территории природного заповедника спасатели потушили пожар, площадь которого составляла два гектара. Об этом рассказали в МЧС России.

«В Крыму пожар локализован на 2 гектарах», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале министерства.

В МЧС рассказали, что с помощью вертолетов было сброшено 60 тонн воды на горящие участки территорий. Авиация черпала воду прямиком из Черного моря. Остатки огня тушат уже на земле 170 специалистов и 48 единиц техники.

Первые сообщения о возгорании на территории природного заповедника поступили в 11:38 по мск. В МЧС России рассказали, что горит сухая растительность на открытой местности в микрорайоне Васильевка. Огонь с воздуха тушили два вертолета. Прокуратура Крыма взяла с пожаром в Ялтинском заповеднике под свой контроль. Точные причины пожара ни в МЧС, ни в прокуратуре пока не называют.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ялте на территории природного заповедника спасатели потушили пожар, площадь которого составляла два гектара. Об этом рассказали в МЧС России. «В Крыму пожар локализован на 2 гектарах», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале министерства. В МЧС рассказали, что с помощью вертолетов было сброшено 60 тонн воды на горящие участки территорий. Авиация черпала воду прямиком из Черного моря. Остатки огня тушат уже на земле 170 специалистов и 48 единиц техники. Первые сообщения о возгорании на территории природного заповедника поступили в 11:38 по мск. В МЧС России рассказали, что горит сухая растительность на открытой местности в микрорайоне Васильевка. Огонь с воздуха тушили два вертолета. Прокуратура Крыма взяла с пожаром в Ялтинском заповеднике под свой контроль. Точные причины пожара ни в МЧС, ни в прокуратуре пока не называют.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...