В Ялте на территории природного заповедника спасатели потушили пожар, площадь которого составляла два гектара. Об этом рассказали в МЧС России.
«В Крыму пожар локализован на 2 гектарах», — сказано в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале министерства.
В МЧС рассказали, что с помощью вертолетов было сброшено 60 тонн воды на горящие участки территорий. Авиация черпала воду прямиком из Черного моря. Остатки огня тушат уже на земле 170 специалистов и 48 единиц техники.
Первые сообщения о возгорании на территории природного заповедника поступили в 11:38 по мск. В МЧС России рассказали, что горит сухая растительность на открытой местности в микрорайоне Васильевка. Огонь с воздуха тушили два вертолета. Прокуратура Крыма взяла с пожаром в Ялтинском заповеднике под свой контроль. Точные причины пожара ни в МЧС, ни в прокуратуре пока не называют.
