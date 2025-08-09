Тревога в Крыму: пламя в заповеднике съедает гектары леса

В Ялте на территории природного заповедника продолжаются работы по ликвидации ландшафтного пожара. Для борьбы с огнем спасательные службы усиливают группировку личного состава и техники. По последним данным, площадь, охваченная возгоранием, составляет около двух гектаров.
Тушение осложняет рельеф местности, а также жаркая погода и сильный ветер. Ситуацию с пожаром под свой контроль взяла крымская прокуратура. Что известно о возгорании в Ялтинском заповеднике на данный момент — читайте в материале URA.RU.
Пожар начался с сухой травы
Первые сообщения о возгорании на территории природного заповедника поступили в 11:38 по мск. В МЧС России рассказали, что горит сухая растительность на открытой местности в микрорайоне Васильевка. В ликвидации пожара изначально приняли участие 130 спасателей и 37 единиц техники.
Огонь тушат с воздуха
В тушении возгорания принимает участие авиация. С помощью вертолета Ми-8 на горящие участки сперва сбросили 15 тонн воды. Однако пламя продолжило поглощать территорию.
Возгорание быстро распространяется
Чуть позже стало известно, что площадь пожара предварительно достигла двух гектаров. В связи с чем спасатели стали наращивать группировку сил и средств. На данный момент в ликвидации огня участвуют порядка 150 специалистов и 41 единица техники.
На помощь спасателям прибыл второй вертолет. Сообщается, что с воздуха было сброшено 30 тонн воды. В то время как огнеборцы на земле тушит очаги с помощью ранцевых огнетушителей и хлопушек. В МЧС отметили, что работы по тушению возгорания затруднены из-за труднодоступной местности, а также жаркой погоды и сильного ветра.
Пожар на контроле у прокуратуры
Прокуратура Крыма взяла с пожаром в Ялтинском заповеднике под свой контроль. Об этом рассказали в самом ведомстве в telegram-канале. Точные причины пожара ни в МЧС, ни в прокуратуре пока не называют.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.