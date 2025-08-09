Тревога в Крыму: пламя в заповеднике съедает гектары леса

Пожар на территории Ялтинского заповедника предварительно охватил два гектара
Площадь пожара увеличивается из-за сильного ветра и жаркой погоды
В Ялте горит природный заповедник

В Ялте на территории природного заповедника продолжаются работы по ликвидации ландшафтного пожара. Для борьбы с огнем спасательные службы усиливают группировку личного состава и техники. По последним данным, площадь, охваченная возгоранием, составляет около двух гектаров.

Тушение осложняет рельеф местности, а также жаркая погода и сильный ветер. Ситуацию с пожаром под свой контроль взяла крымская прокуратура. Что известно о возгорании в Ялтинском заповеднике на данный момент — читайте в материале URA.RU.

Пожар начался с сухой травы

Первые сообщения о возгорании на территории природного заповедника поступили в 11:38 по мск. В МЧС России рассказали, что горит сухая растительность на открытой местности в микрорайоне Васильевка. В ликвидации пожара изначально приняли участие 130 спасателей и 37 единиц техники.

Огонь тушат с воздуха

В тушении возгорания принимает участие авиация. С помощью вертолета Ми-8 на горящие участки сперва сбросили 15 тонн воды. Однако пламя продолжило поглощать территорию.

Возгорание быстро распространяется

Чуть позже стало известно, что площадь пожара предварительно достигла двух гектаров. В связи с чем спасатели стали наращивать группировку сил и средств. На данный момент в ликвидации огня участвуют порядка 150 специалистов и 41 единица техники.

На помощь спасателям прибыл второй вертолет. Сообщается, что с воздуха было сброшено 30 тонн воды. В то время как огнеборцы на земле тушит очаги с помощью ранцевых огнетушителей и хлопушек. В МЧС отметили, что работы по тушению возгорания затруднены из-за труднодоступной местности, а также жаркой погоды и сильного ветра.

Пожар на контроле у прокуратуры

Прокуратура Крыма взяла с пожаром в Ялтинском заповеднике под свой контроль. Об этом рассказали в самом ведомстве в telegram-канале. Точные причины пожара ни в МЧС, ни в прокуратуре пока не называют.

