О непогоде предупреждали синоптики
В Екатеринбурге вечером 13 августа внезапно начались мощный ливень и град, которые сопровождались грозой. Кадрами непогоды поделились корреспонденты URA.RU.
Стихия разбушевалась в центре и еще нескольких районах города. Судя по сервису «Яндекс. Погода», непогода задержится примерно до 20:00.
Ранее синоптик Алексей Пулин предупредил екатеринбуржцев о надвигающихся дождях и похолодании после теплого начала августа. По его словам, дневные температуры будут постепенно снижаться, достигнув минимума к выходным.
